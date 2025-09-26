桃園藍營黨團捐贈民生物資　盼拋磚引玉助花蓮災民度難關

▲桃園市議會議長邱奕勝（前排中）會同黨團市議員等人購入或募集物資，交由原住民市議員王仙蓮（前排右二）代為送達花蓮縣光復鄉災區。（圖／市議會黨團提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成嚴重災情，桃園市國民黨團發揮人飢己飢精神，由議長邱奕勝等黨團幹部號召，緊急購置、募集各項救災物質，今（26）日由議長邱奕勝、黨團總召林政賢等10餘名議員見證下，將賑災物資轉交給原籍花蓮光復鄉原民議員王仙蓮轉送災區。

捐贈儀式於今天上午11時在市議會中庭舉行，由議長邱奕勝、黨團總召林政賢、執行長徐其萬及市議員吳進昌、黃婉如、陳美梅、梁為超、李柏坊、張桂綿、楊朝偉、王仙蓮等人出席，這些賑災物資將轉交花蓮縣光復鄉黨團議員王仙蓮送達災區。

捐贈物資包括手推車、圓鍬、卡式瓦斯爐、瓦斯罐、棉質手套、麻袋、拖鞋、免洗褲、紙尿褲、水桶、竹掃把、礦泉水等。

總召林政賢、執行長徐其萬表示，光復鄉災情牽動人心，王仙蓮議員更是馬太鞍部落子弟，黨團在第一時間投入支援，希望透過拋磚引玉，鼓勵更多社會善心人士加入救援行列。

王仙蓮呼籲，目前各項民生物資已經足夠，黨團也決定暫停募集，當前災區最欠缺的是協助清運人力及可通行巷弄及產業道路的中小型貨車，最近幾天社會各界送來的物資，全部集中在桃園市大溪原住民文化會館（桃園市大溪區員林路一段29巷101號），經過整理以後，將送到光復鄉災區。募集物資網站為：https://reurl.cc/vLOexA，聯絡窗口為蘇愛恩：0915－665602。