中壢轎車撞路燈車頭全毀　駕駛多處擦挫傷「酒測值0.91」

▲廖姓男子今天凌晨駕車行經中壢區中正路三段失控自撞路旁電桿，造成車頭全毀。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中正路三段今（17）日凌晨發生一起自小客車自撞事故，廖姓男子獨自駕車行經該處時突然失控往右偏移，自撞路旁路燈電桿造成車頭幾乎全毀，中壢警分局交通中隊據報後到場處理，發現廖男渾身酒味，經實施酒測後酒測值高達每公升0.91毫克，已嚴重超標，廖男有多處擦挫傷勢，幸未波及他人，警方經送醫治療後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢區中正路三段今天凌晨發生自小客車失控自撞路旁電桿事故員警到場處理。（圖／中壢警方提供）

中壢交通中隊於今天日凌晨零時許接獲通報，中壢區中正路三段有交通事故發生，員警到場發現33歲廖姓男子疑因酒後獨自駕駛自小客車行經該處時，失控向右偏移後自撞路燈電桿，導致有擦挫等傷勢，所幸意識還清醒，經員警實施測試酒測，酒測值高達每公升0.9毫克，警方詢問後先送醫治療，再依刑法公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

▲廖姓男子自撞路旁電桿，造成車頭全毀。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局分局長林鼎泰強調，酒駕行為不僅危害自身生命安全，更可能波及無辜用路人，其後果難以承擔。警方將持續加強執法強度，籲請民眾切勿心存僥倖，「喝酒不開車、開車不喝酒」，共同維護道路交通安全。

