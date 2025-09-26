成大教師節大會隆重登場　166位教師獲獎表揚　沈孟儒：教育是身教傳承

▲國立成功大學2025年教師節慶祝大會，沈孟儒校長與師鐸獎得主何月仁副教授（右）合影。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國立成功大學26日上午於成杏校區成杏廳舉行2025年教師節慶祝大會，向辛勤奉獻的教師表達敬意與感謝，今年共頒發八大類獎項，包含教育部師鐸獎、名譽教授、服務屆滿40年與30年資深優良教師、教學特優、教學創新與大學社會責任特優、通識課程優良教師，以及全校與各院輔導優良導師，共166人次教師獲獎。

典禮現場以「桃李滿天下」為主題佈置，舞台花朵盛開象徵教師恩澤四方，國樂社悠揚樂聲揭開序幕。沈孟儒校長致詞時，感謝教師在教學與研究的付出，讓成大逐年茁壯。他指出，教育是「傳道、授業、解惑」，更需要老師在課業之外關心學生生活，陪伴他們度過人生轉折。面對人工智慧的衝擊，他也提醒教師要靈活運用AI，將其作為學習與研究的工具，而非被取代。

今年師鐸獎得主、醫學院副教授何月仁表示，能獲獎是學生與家人共同支持的成果。她回憶40年來在成大醫學院的教學歷程，強調「成為良醫之前先做人」的信念，並指出師生互動是堅持教育的動力來源，將持續以「百年樹人」精神影響更多學生。

隨後，校方頒發名譽教授、教學特優與教學創新教師、資深優良教師等獎項，典禮在溫馨與感恩的氣氛中圓滿落幕。