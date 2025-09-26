國光客運教師節疏運祭優惠　27條路線平均85折

▲國光客運27條路線，教師節疏運推出平均85折優惠。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

教師節連假明天(27日)登場，國光客運有27條中長程國道客運路線，今起至29日推出平均85折優惠，鼓勵民眾搭公共運輸、減少開車。

教師節有3天連假，國光客運今表示，教師節連續假期，配合交通部政策，自9月26日起至9月29日止，中、長程地區及國五路線計27條，提供全票平均可享85折優惠，優惠路線包含熱門地區台中、南投、埔里、日月潭、嘉義等地區。

國光客運指出，優惠的人氣路線1829台北－員林線，是中部一日遊首選，旅客可搭乘1829路線直達員林轉運站，不僅可步行前往員林知名肉圓老店，也能輕鬆轉往彰化市區景點，包括八卦山大佛風景區、孔子廟與扇形車庫等，無需自行開車。

為了提升民眾訂票便利性，國光客運表示，今年推出即日起於LINE官方聊天室導入線上訂票APP，成為國光客運Line官方聊天室好友，就可不分場所隨地使用手機來運用此線上訂票APP完成線上訂票、線上付款及取得電子乘車票，大幅節省排隊購票與取得乘車票的時間。

為鼓勵民眾多搭公共運輸，減少私人運具上路和塞車，包含國光客運在內，公路局協調全台84條國道客運路線推出優惠，教師節疏運期間，全面祭出票價85折優惠。

