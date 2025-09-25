　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公路局公布3連假易壅塞路段　國道客運最低享6折優惠

▲▼教師節疏運懶人包。（圖／公路局提供）

▲教師節疏運懶人包。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

教師節、中秋節及國慶日連假將至，公路局預估，主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，觀光旅遊車潮將於連假第1天至第2天湧現，返回工作地車潮則從連假第2天下午至第3天出現，鼓勵民眾使用國道客運最低6折優惠。

主要城際道路易壅塞的路段及時段：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.台1線水底寮至楓港路段，南下為連假第1天上午時段（9月27日10-13時、10月4日10-14時及10月10日9-12時）；北上為連假最後1天下午時段（9月29日、10月6日15-20時及10月12日15-18時）。

2.台61線鳳鼻隧道至浸水橋路段及竹南路段，南下為連假第1天（9月27日、10月4日及10月10日）10-15時；北上為連假最後1天（9月29日、10月6日及10月12日）15-20時。

3.台61線中彰大橋改建路段，南下尖峰為連假前1天下班尖峰時段（9月26日、10月9日17-18時）及第1天白天時段（9月27日9-14時、10月4日9-17時、10月10日9-14時）；北上為連假第2天及第3天(最後1天)的下午至晚間時段（9月28日、10月5日、10月11日15-18時及9月29日、10月6日、10月12日15-20時）。

4.另外東部台9線蘇花路廊，預期車流在中秋節及國慶日會有短暫車多或壅塞之情形，南下尖峰為連假第1天清晨時段（10月4日5-8時、10月10日6-8時）；北上則為連假最後1天，預估車潮會較早北返，壅塞時段預計於上午10時至下午2時（10月6日10-14時、10月12日12-14時）。

▲▼教師節疏運懶人包。（圖／公路局提供）

▲教師節疏運懶人包。（圖／公路局提供）

銜接國道車多壅塞路段：

台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段。

▲▼教師節疏運懶人包。（圖／公路局提供）

▲教師節疏運懶人包。（圖／公路局提供）

重要觀光風景區鄰近壅塞路段：

台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段。

▲▼教師節疏運懶人包。（圖／公路局提供）

▲教師節疏運懶人包。（圖／公路局提供）

在公共運輸部分，公路局表示，連假期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘84條國道客運路線可享教師及國慶連假票價85折優惠；中秋連假為6折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車可享一段票或基本里程免費優惠。

公路局指出，此次連假已協調各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及98萬座位數，截至9月24日全線國道客運總計已售出10.4萬張預售票，其中西部計9.3萬張、東部1.1萬張，尚餘許多座位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆破解決堰塞湖？　網友模擬畫面曝：43秒掃光光復鄉
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

快訊／千萬獎金得主是你嗎？　統一發票7、8月中獎號碼出爐

公路局公布3連假易壅塞路段　國道客運最低享6折優惠

光復鄉「污泥垃圾總量破1萬噸」　彭啓明：希望2周內清除完畢

不是新方法！何時會採「垂直避難」內政部給答案：爭取時間的關鍵

洪患釀15死！吊車大王出手了「罹難者每人1萬」　再捐2台小山貓

台日韓中央大學結盟！校長牽手合影太複雜　網笑：以為女團要出道

花蓮光復河底隧道躲過浩劫！「他揭當年1原因」台鐵救了自己

快訊／11:51台南市楠西區規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

林業保育署公開「漂流木撿拾攻略」　這1種不能撿

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

快訊／千萬獎金得主是你嗎？　統一發票7、8月中獎號碼出爐

公路局公布3連假易壅塞路段　國道客運最低享6折優惠

光復鄉「污泥垃圾總量破1萬噸」　彭啓明：希望2周內清除完畢

不是新方法！何時會採「垂直避難」內政部給答案：爭取時間的關鍵

洪患釀15死！吊車大王出手了「罹難者每人1萬」　再捐2台小山貓

台日韓中央大學結盟！校長牽手合影太複雜　網笑：以為女團要出道

花蓮光復河底隧道躲過浩劫！「他揭當年1原因」台鐵救了自己

快訊／11:51台南市楠西區規模3.2「極淺層地震」　最大震度2級

林業保育署公開「漂流木撿拾攻略」　這1種不能撿

鼓動在地經濟力！豐原太平洋百貨週年慶開賣　最殺回饋41%

化身《鬼滅之刃》烏鴉穿梭無限城？海外攤位VR體驗網喊「超暈」

羅智強台南支持大會開跑　藍營議員、黨員400人齊聚力挺

戶外廣告「買地送老婆」掀熱議　房仲解釋：誤會一場

花蓮市公所馳援光復！水車、山貓全出動　滿載生活物資急奔災區

備戰國民黨2026議員初選！　李明璇、陳冠安開啟拜票掃街

LIVE／部分供水恢復　賴清德下午花蓮勘災　

喪屍遭壓制畫面曝！騎車遇警秒迴轉落跑　卡車陣被搜出4種毒

王心凌獲獎上台美翻了！　嗨吐攻蛋心聲：像和老朋友重逢

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

【驚喜變驚嚇】男手拿戒指浪漫求婚！女友竟被嚇飛XD

生活熱門新聞

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

花蓮縣政府闢謠！網怒灌爆：這是重點嗎

3分鐘看懂馬太鞍堰塞湖溢流過程

2300萬噸水還沒下來！李鴻源曝「堰塞湖最壞1狀況」

486先生表態「不會捐款花蓮」　開罵卓榮泰

花蓮淹慘「賴清德當晚出席晚宴」！他批觀感差

花蓮縣府「賑災專戶」公告　徐榛蔚黑歷史反被挖

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

三颱最新路徑曝！　今起6天酷熱38℃

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

吊車大王出手了「罹難者每人1萬」！再捐2台小山貓

早預告堰塞湖溢流「為何不跑？」　一票搖頭

更多熱門

相關新聞

佳德鳳梨酥解除「限購令」

佳德鳳梨酥解除「限購令」

隨著中秋節即將到來，台北伴手禮佳德糕餅因訂單滿手，9月15日起針對原味鳳梨酥進行限購，每人只能購買5盒，不過由於現場貨量已趨於充足，即日起門市將不再限購盒數。

高鐵教師節連假已售43.7萬張車票　離峰時段仍有座位

高鐵教師節連假已售43.7萬張車票　離峰時段仍有座位

頂呱呱「中秋優惠」限時10天

頂呱呱「中秋優惠」限時10天

國慶金帥撞臉大谷翔平！銘傳15名禮賓大使亮相　還有台版池昌旭

國慶金帥撞臉大谷翔平！銘傳15名禮賓大使亮相　還有台版池昌旭

南投李佩樺、吳聰哲分獲師鐸獎和杏壇芬芳獎

南投李佩樺、吳聰哲分獲師鐸獎和杏壇芬芳獎

關鍵字：

教師節國道客運國慶日中秋節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面