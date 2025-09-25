公路局公布3連假易壅塞路段　國道客運最低享6折優惠

▲教師節疏運懶人包。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

教師節、中秋節及國慶日連假將至，公路局預估，主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，觀光旅遊車潮將於連假第1天至第2天湧現，返回工作地車潮則從連假第2天下午至第3天出現，鼓勵民眾使用國道客運最低6折優惠。

主要城際道路易壅塞的路段及時段：

1.台1線水底寮至楓港路段，南下為連假第1天上午時段（9月27日10-13時、10月4日10-14時及10月10日9-12時）；北上為連假最後1天下午時段（9月29日、10月6日15-20時及10月12日15-18時）。

2.台61線鳳鼻隧道至浸水橋路段及竹南路段，南下為連假第1天（9月27日、10月4日及10月10日）10-15時；北上為連假最後1天（9月29日、10月6日及10月12日）15-20時。

3.台61線中彰大橋改建路段，南下尖峰為連假前1天下班尖峰時段（9月26日、10月9日17-18時）及第1天白天時段（9月27日9-14時、10月4日9-17時、10月10日9-14時）；北上為連假第2天及第3天(最後1天)的下午至晚間時段（9月28日、10月5日、10月11日15-18時及9月29日、10月6日、10月12日15-20時）。

4.另外東部台9線蘇花路廊，預期車流在中秋節及國慶日會有短暫車多或壅塞之情形，南下尖峰為連假第1天清晨時段（10月4日5-8時、10月10日6-8時）；北上則為連假最後1天，預估車潮會較早北返，壅塞時段預計於上午10時至下午2時（10月6日10-14時、10月12日12-14時）。

▲教師節疏運懶人包。（圖／公路局提供）

銜接國道車多壅塞路段：

台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段。

▲教師節疏運懶人包。（圖／公路局提供）

重要觀光風景區鄰近壅塞路段：

台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段。

▲教師節疏運懶人包。（圖／公路局提供）

在公共運輸部分，公路局表示，連假期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘84條國道客運路線可享教師及國慶連假票價85折優惠；中秋連假為6折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車可享一段票或基本里程免費優惠。

公路局指出，此次連假已協調各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及98萬座位數，截至9月24日全線國道客運總計已售出10.4萬張預售票，其中西部計9.3萬張、東部1.1萬張，尚餘許多座位。