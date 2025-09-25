　
地方 地方焦點

營養午餐是「束脩六禮餐」　中埔國小的教師節超有創意

▲▼ 中埔國小中央廚房推出「束脩六禮餐」　敬師感恩寓教於食 。（圖／中埔國小提供）

▲▼ 中埔國小中央廚房教師節前夕推出「束脩六禮餐」，將敬師感恩寓教於食 。（圖／中埔國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應教師節並弘揚敬師重道的傳統美德，嘉義縣中埔國小中央廚房23日特別推出「束脩六禮餐」，藉由飲食文化傳遞對教師的敬意。這份特別餐點由營養師詹舒婷精心規劃，以古代拜師禮中的「束脩六禮」──肉脯（臘肉）、芹菜、紅棗、紅豆、蓮子、龍眼──為核心食材，巧妙設計成一道道富含寓意的料理，讓全校師生在用餐的同時，體會尊師重道的精神。

▲▼ 中埔國小中央廚房推出「束脩六禮餐」　敬師感恩寓教於食 。（圖／中埔國小提供）

「束脩六禮餐」的菜色包括：<臘肉炊飯>象徵「束脩」，代表學生對老師的尊崇；<芹菜炒高麗菜>寓意教師辛勤教導、學生勤奮學習，並期許學習成果亮麗；<紅豆紅棗蓮子湯>蘊含紅豆相思（感念師恩）、紅棗祈福（祈祝學生早日懂事）、蓮子寓情（教師苦口婆心，循循善誘）；<桂圓蛋糕>則取「貴緣」之意，象徵老師是學生的貴人；<玉米炒蛋>則比喻孩子如同等待成長茁壯的蛋，期盼在師長引導下綻放光彩。

▲▼ 中埔國小中央廚房推出「束脩六禮餐」　敬師感恩寓教於食 。（圖／中埔國小提供）

營養師詹舒婷表示，這次的設計理念是希望讓孩子們透過餐桌學習文化，從「吃」的過程理解古代學子拜師的禮儀，進而懂得感恩與尊師重道，讓營養午餐不只是果腹的餐點，更能透過巧思傳遞教育意涵，讓孩子們在節慶中獲得味覺與心靈的雙重滋養。

校長林俊良指出，教師節不僅是向教師致敬的日子，更是教育價值的再確認。他強調：「每一道菜背後的寓意，都在提醒學生學習要勤奮、懂感恩，並理解老師的諄諄教誨。希望藉由這份特餐，讓孩子們更珍惜師生情誼，把敬師的美德內化為行動。」

▲▼ 中埔國小中央廚房推出「束脩六禮餐」　敬師感恩寓教於食 。（圖／中埔國小提供）

中埔國小師生在享用這份特餐後，也分享了許多心得與感動。一甲孟芬導師表示，能在屬於教師的日子裡吃到如此別具涵義的午餐，讓老師們備感溫馨；四甲淑蘭老師則認為，將古代的「束脩六禮」融入午餐設計，讓學生透過美食理解敬師文化，實在別出心裁。學生方閔歆開心地說：「這是我吃過最特別的營養午餐！」六甲沈時震更分享：「紅豆不僅代表相思，也提醒我要謹記老師的教誨，這次活動真的很有意義。」

嘉義縣中埔國小中央廚房長年不僅供應本校與鄰近四所學校營養均衡、融入在地食材的午餐，更常在各大節慶中推出應景又具教育意涵的特色餐點。此次「束脩六禮餐」的推出，不僅增添了教師節的溫馨氛圍，更讓敬師重道的傳統透過一餐一食深植師生心中。

▲▼ 中埔國小中央廚房推出「束脩六禮餐」　敬師感恩寓教於食 。（圖／中埔國小提供）

