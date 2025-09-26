600家長求助無門！貝兒絲樂園疑惡性倒閉　消保處：該契約不具效力

▲「親子樂園變家長惡夢」貝兒絲樂園消費爭議記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

知名親子樂園「貝兒絲樂園」自2024年底以來，累積7間分店關閉，最後兩家門市也宣告將於9月30日熄燈，引發消費者怒火，有民眾投訴，在貝兒絲樂園桃園館儲值數千元，但宣告熄燈後要求退費無門，各地不滿的消費家長組成超過600人的自救會，爭議款項逾390萬。今（26日）在綠委、議員、律師陪同下召開記者會，控訴業者擺爛。行政院消保處表示，業者制定的定型化契約條款違反平等互惠原則，無法發生法律效力，若業者不願出面處理，消保法有團體訴訟的制度。

綠委吳思瑤、吳沛憶、張雅琳，與台北市議員何孟樺及黃淑君今天與受害者家長代表舉行「親子樂園變家長惡夢」貝兒絲樂園消費爭議記者會。何孟樺說明，隨著貝兒絲樂園結束營業，各地購買會員資格的家長們，也紛紛尋求退費。家長們卻發現，當初為陪伴孩子所購買的儲值會員卡，不僅面臨嚴苛退費機制，應有的擔保機制也形同具文，擔保公司霈合有限公司更在2025年1月清算解散，消費者保障蕩然無存。

何孟樺解釋，貝兒絲會員儲值卡的退費機制十分不合理。明明是以會員價消費，但在退費時，卻要以原價計算消費金額。此外，還要扣除當初辦卡贈品的價值。以平日一大一小來說，會員價是258元，非會員價卻是1060元，相差達4倍之多。假設消費10次應該是2580元，應退回款在7000元以上，但按照貝兒絲的退費機制，消費者一元退費都不會收到。

何孟樺指出，本案有四大問題，一是不合理的退費機制，二是徒具其表的擔保機制，第三則是業者應對態度消極，最後則是種種跡象顯示，業者有意金蟬脫殼，對受害消費者置之不顧，轉而以「貝兒絲咖啡」招攬新客，有詐財之嫌。呼籲受害的家長消費者站出來，也期盼政府機關能夠給予協助，讓業者可以積極面對消費糾紛。

消費者吳小姐指控，全台各地早已發生數起貝兒絲樂園的退費糾紛，業者丁先生竟從未出面處理。面對業者囂張、毫無誠意的態度，吳小姐自行研究相關法條，也曾向各縣市消保官、議員、立法委員陳情投訴，卻找不到任何討回辛苦錢的管道，當企業不履行承諾、對消費者權益置之不理時，政府現行機制卻無法主動介入，讓受害家長孤立無援。

台北吳小姐指出，業者當初對消費者辦理會員提出許多誘因，例如，提供限時三個月、進場兩小時的優惠券。最不合理的是，如果家長沒有使用，會員退款時竟要找出兩、三年前的票券，自行向業者舉證，退款才會被承認。吳小姐表示，貝兒絲是個經營十年的親子品牌，主打樂園「適合1到8歲孩童」，然而後期場館卻不斷縮減，最後只剩下幾個小型的幼兒遊具，年紀稍微大一點的孩子幾乎無法使用設施。

吳小姐補充說明，親子樂園以會員制吸引消費者無可厚非。然而，貝兒絲樂園今年開始發售一張九千六百元的年度無限暢玩會員卡，因提供的服務本質上是時間，不受現行定型化契約相關規範。

來自高雄的自救會成員表示，儲值會員卡時以為能隨著孩子成長而使用，但現在貝兒絲樂園大規模停業，新成立的二代店「貝兒絲咖啡廳」，卻不得使用原有貝兒絲樂園的會員餘額，竟要求消費者重新購買一張9600元的新卡，這些家長儲值的錢到底被業者用去哪裡了呢？許多家長努力工作賺錢，為了孩子有更好的休閒生活，業者不該隨意對待這些辛苦錢。

新竹館的受害家長表示，當初看準新竹地區難得有大規模的親子樂園，才儲值加入會員。令人錯愕的是，自己才帶孩子進場三次，成立不到兩年的貝兒絲樂園竟停止營業。家長指出，業者要求欲退款之消費者自行上網登記，然而多數家長並未獲得退費，業者亦未提供明細讓消費者檢驗，家長僅能單方面接受業者告知。因業者要求會員退款扣除贈送的點數、票券，自己可能拿不回會員卡八千多元的餘額。

吳思瑤指出，本案在空間上跨縣市，在中央跨部會，因此希望經濟部跟行政院消保會要以擴大協助專案的方式，來協助六百多位家長來做消費爭議調解。其次，廠商可能要神隱、落跑，但現在還有一家分店，還有一家貝兒絲咖啡，行政機關應該要動作快，不要讓肇事的、詐騙的貝兒絲集團落跑。第三個，三方履約保障機制要落實查核。

吳沛憶痛批，這是一個惡意、蓄意的案件。本案受害者超過600位這麼多，背後就是有600個家庭，金額也超過了300多萬元，廠商還有三家法人，但在所有在制度內的協調機制都不出面、神隱，導致爭議越來越大，「從來沒有一個廠商這樣惡意」，貝兒絲退費的時候，把贈品也算在退費的扣抵裡面，是一個不合理的作為。

張雅琳痛陳，家長們在貝兒絲購買儲值會員卡，是希望給孩子一個快樂的童年，但沒想到最後變成一張廢紙。她指出，這種儲值會員卡跟禮券一樣，受到《商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項》的規範，發行公司應該要提供履約保證，來保障消費者不會因為廠商倒閉、跑路而權益受損。這樣的基本保障，從出售日起起碼要維持一年。

永碩律師事務所所長黃川赫律師則表示，貝兒絲疑似有惡意倒閉之嫌，導致購買儲值卡的會員無法繼續享有服務的權益，要說非可歸責於貝兒絲實在不合理。貝兒絲片面以退卡即非會員的方式提出一個不合理的退費機制，有違法疑慮。貝兒絲會員儲值卡也包括使用園區內的餐飲商品，依《餐飲業等商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項》，貝兒絲也不得記載消費者請求退回禮券並返還價金時，得加收任何費用之文字或類似意思之表示。代表原則上，他都不可以再額外去收費。

黃川赫律師指出，如果回歸到《民法》的部分，因為會員儲值卡本身它就是屬於一個定期或不定期的繼續性契約，如果可歸責於債務人的給付不能，在實務上已經很明確的認定說，繼續性契約在給付不能的狀況之下，應該是類推「終止」，作為向後失效的法律效果，而非貝兒絲主張的「解除」而溯及失效，導致於認定說「退卡等於退會員，所以視同非會員」。因此，貝兒絲應該要在當事人提出終止的意思表示之後，完全的返還後續剩餘的儲值金給我們的會員以及家長們。

行政院消費者保護處陳星宏副處長表示，以消費爭議而言，貝兒絲樂園「業者的確挺惡劣的。」陳星宏指出，貝兒絲樂園如在定型化契約條款，加入了一些違反平等互惠原則的內容，例如贈品要納入所謂的總價款去做比例的扣減，這個基本是違反《民法》的規定，甚至違反消保法上平等互惠原則，依《消保法》第12條、《消保法施行細則》第14條的規定，這就是一個無效的條款，不能對我們消費者跟業者發生任何法律上的效力。本案業者相當多的定型化契約條款內容、包括他的行為在內，其實都已經違法了。

