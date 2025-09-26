民進黨酸黃國昌少點狗仔跟監　民眾黨批：轉移執政無能焦點

▲民眾黨發言人張彤。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委王義川遭跟拍一事鬧得沸沸揚揚，今（26日）有媒體報導，該狗仔團體受民眾黨主席黃國昌直接指揮。對此，民進黨批評，各單位近期都忙著協助花蓮救災，要黃國昌停止攻擊中央，「少點口水抹黑、少點狗仔跟監」；民眾黨則反擊，民進黨應正視災民困苦，多做點正事，使壞噴政治口水轉移執政無能焦點，必被人民看破手腳。

針對民進黨發言人戴瑋姍誣指台灣民眾黨主席黃國昌，未對災區展現任何實質關懷與行動，民眾黨發言人張彤駁斥，當民進黨府院黨忙著在群組裡討論如何操作媒體釋出具殺傷力消息，甩鍋救災不力的輿論風向、動用公務員查罹難者資料打算製成「圖卡」，用人命、家屬傷痛發動政治攻擊的同時，台灣民眾黨早已投入花蓮救災。

張彤強調，黃國昌主席於花蓮災情發生第一時間，就指示台灣民眾黨中央、地方展開聯合行動，接續責成副秘書長帶隊前往花蓮，統合人力物力救災、協助清淤，立法委員林憶君也率藥師團隊，到場提供藥品救急，為花蓮盡一份心力。

張彤說，反觀民進黨，上至總統忙著出席晚宴應酬、下至部會首長夥同立委大力操弄輿論，一心想的只有政治利益、啃人血饅頭還毫無悔意。呼籲民進黨，正視災民困苦，多做點正事，使壞噴政治口水轉移執政無能焦點，必被人民看破手腳。