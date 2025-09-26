光復鄉居民子女多在外工作　綠委籲公私部門體諒受災戶員工給假期

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。（圖／陳瑩國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14死，洪水災情怵目驚心，大水淹沒花蓮光復鄉街道及多數民宅。綠委陳瑩今（26日）表示，目前災區居民正努力清理家園，但非常缺乏人力協助。光復鄉的居民以長者居多，很多都是子女在外地打拚工作，無法即時返鄉支援，呼籲所有公私部門，應該體諒並支持家中有受災戶的員工，給予假期讓他們可以回家陪伴長輩，協助清理房屋重建家園。

災害來臨當天，陳瑩表示，團隊第一時間進入災區，協助鄉親撤離，並安撫災民的心情。由於災區多數為長者，許多人罹患慢性病必須按時服藥，但撤離過程中藥品遭大水泡爛或來不及帶出。當晚立即聯絡衛福部長石崇良，協調主動送藥到災區，並同時宣布災民可「看病免健保卡」與「藥品重複領取」措施，隔天醫療團隊也隨即進入災區照護長者，確保大家的健康安全。

花蓮光復鄉目前進入災後復原階段，陳瑩指出，許多獨居長者根本無力打掃、清理滿是淤泥的房舍，呼籲大家可以加入志工行列，協助受災戶進行家園清理，讓災民能夠儘快恢復正常生活。有意願加入志工行列，可以直接與陳瑩團隊聯繫。

陳瑩表示，光復鄉的居民以長者居多，很多都是子女在外地打拚工作，無法即時返鄉支援，誠懇呼籲所有公私部門，應該體諒並支持家中有受災戶的員工，給予假期讓他們可以回家陪伴長輩，協助清理房屋重建家園。