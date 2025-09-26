黃國昌被爆指揮跟監政敵　綠籲全力救災：少一點狗仔、多一點付出

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠營政治人物去年遭跟監，其中1名狗仔李郁衿是民眾黨主席黃國昌前助理，並將相關畫面轉給藍營、白營爆料。今（26日）有媒體報導，該狗仔團體受黃國昌直接指揮，其中一人仍在公營媒體任職。民眾黨則反駁是反偷拍。民進黨表示，政府各相關部會正全力投入救災，呼籲黃國昌及民眾黨，少一點口水抹黑、少一點狗仔跟監，多一點為同胞付出的心。

對於媒體爆料黃國昌指揮狗仔跟監，民進黨發言人戴瑋姍表示，針對近日災情政府各相關部會正全力投入救災，協助花蓮地區災民重建家園。然而，身為國內第三大政黨黨主席的黃國昌，除了在災害發生第一時間藉題攻擊中央機關外，迄今未見他對災區展現任何實質關懷與行動。

戴瑋姍強調，災害面前更需要社會各界攜手同心，而非見縫插針的抹黑與攻擊。呼籲黃國昌及民眾黨，少一點口水抹黑、少一點狗仔跟監，多一點為同胞付出的心，相信花蓮的災區就能更快復原，讓災民早日重建生活。

民眾黨則回應，《鏡報》張冠李戴、移花接木，用2023年夏天黃國昌被《鏡媒體》跟拍騷擾，才反蒐證的對話內容編造故事，現在事隔2年，《鏡媒體》以此配合綠營搞潑糞，王義川再出來叫囂謾罵，還扯上他被中國宣布制裁，又是抹紅老招。

民眾黨指出，眼見救災不力、狀況百出，這樣的抹黑，只是現在重演黨檢媒一條龍的套路，中央廚房出菜轉移焦點。