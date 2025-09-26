很多人都買水了！她特別選「冷門物資」送到花蓮　網一看讚細心

▲光復鄉災情嚴重。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉，許多人直接衝去現場幫忙，也有不少熱心民眾將物資送往災區。律師李怡貞就透露，她本來想要一次砸一筆錢買物資，但想了想，好像還是分批買比較妥當，另外，她所選擇的物資也比較不一樣，像是奶瓶、免洗內褲等。貼文曝光後，不少網友也大讚貼心。

李怡貞昨（25）日在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，她本來想直接砸一筆大錢，買物資送去花蓮，但後來想一想，應該還是分批買一些東西送過去比較妥當，以避免物資湧入大爆炸。她接著說，她觀察了一下，其實有很多人都已經買水過去了，所以她選擇的，是可能比較少人會注意到的物資。

李怡貞說，她第一批想到、覺得最急迫的，還是個人衛生問題，尤其是女性若感染真的很麻煩，也無法好好照顧孩子，另外，孩子的奶瓶也可能不足。因此，她一共花了1萬1386元，購買了拋棄免洗內褲、衛生棉、奶瓶、紙尿褲等，送到花蓮。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感謝李律師貼心，想到女生需要貼身用品」、「李律師真的好細心」、「很貼心耶你，真的是很需要比較邊緣化的物品」、「看到李律的提醒馬上再下一單衛生用品，適逢生理期真的好需要」。

李怡貞後來也分享「花蓮縣卓溪鄉新女力公益協會」的貼文，表示第一階段的募資行動已經結束，目前已經先暫停收物資了。