災情慘重！光復鄉全品項農產可獲現金補助　延長受理至10 ／29

▲▼農業處會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署進行現勘，爭取全品項救助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼農業處會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署進行現勘，爭取全品項救助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受颱風「樺加沙」豪雨影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生壩頂溢流，造成下游光復鄉農田與市區均遭受嚴重災情。縣長徐榛蔚第一時間指示農業處於23日會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署進行現勘，爭取全品項救助，農業部25日公告光復鄉農產業全品項及全縣大豆為114年樺加沙颱風天然災害現金救助地區。

徐榛蔚表示，光復鄉公所因受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響受損嚴重，申請現金救助及低利貸款所需受災證明，受理期展延10個工作日，自114年9月26日起至10月29日止，其他公所則維持自114年9月26日起至10月14日止。

處長陳淑雯說明，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民(實際從事農作生產之自然人)；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、長期作農產品於同曆年、短期作於同產季，救助以一次為限。

▲▼農業處會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署進行現勘，爭取全品項救助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

陳淑雯指出，為加快光復鄉公所勘災進行，農業部公告光復鄉（大馬段、大安段、大平段、水廣段、新庄段、溪州段、東富段、太巴塱段、達莫段、阿托莫段、西富段、大全段、馬佛段及砂荖段等地段）農民申請救助，經查證具農業部114年4月18日農糧字第1141108673號公告之種植客觀證明文件(如下)，得免勘查認定(含農田流失及埋沒)。
(一)、農民曾於當年度及前一年度，以申請農產業天然災害救助土地參與下列農業政策之一有案者：
1.參加綠色環境給付計畫，領有農業環境基本給付、轉(契)作獎勵、生產環境維護給付及大專業農轉(契)作獎勵等相關給付。
2.通過農糧作物產銷履歷驗證。
3.領有農業天然災害現金救助。
4.領有農產業保險補助保險費。
(二)、農民以農業部開發之「農產業天然災害現地照相APP」拍攝當次災害損失照片，並於公告受理期間內上傳農業部資料庫者。

▲▼農業處會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署進行現勘，爭取全品項救助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外，針對農田受災部分(流失或埋沒)，依據農業部「土石流及大規模崩塌災害救助種類及標準」及經濟部「水災災害救助種類及標準」同時展開受理救助作業。根據前述標準，受災農田需為非都市土地編定之農牧用地、都市土地劃定之保護區或農業區現供農作使用之土地，每戶受災農田面積達0.05公頃，其流失每公頃最高發給10萬元的救助金，埋沒每公頃則最高發給5萬元的救助金。受災農友至公所申請救助時，須檢附身分證及存摺影本、現地流失或埋沒照片、土地登記簿謄本等，非自有土地則須附土地租賃同意書或委託經營書。

徐榛蔚強調，農業處及基層公所務必以安全為首要原則，依規定動員人力進行勘查與拍照取證，協助受災農友儘早復耕、復建，保障其申請天然災害救助的權益。另外，提醒農友可多運用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以利公所確認受災情形。

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉，許多人直接衝去現場幫忙，也有不少熱心民眾將物資送往災區。律師李怡貞就透露，她本來想要一次砸一筆錢買物資，但想了想，好像還是分批買比較妥當，另外，她所選擇的物資也比較不一樣，像是奶瓶、免洗內褲等。貼文曝光後，不少網友也大讚貼心。

光復鄉農產業全品項現金補助延長受理

