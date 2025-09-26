　
「1天撤8千人，有本事你來！」花蓮洪水前線怒：我們是神仙嗎

▲▼警消在短時間內面對大規模撤離挑戰，壓力巨大。（花蓮縣消防局提供）

▲警消在短時間內面對大規模撤離挑戰，壓力巨大。（花蓮縣消防局提供）

圖文／鏡週刊 

「拜託不要再罵我們了，有很多事情，地方根本沒能力發聲，我們真的盡全力了…真的真的，我們第一線弟兄都很寒心。」

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成災情嚴重，地方警消人員近日在Dcard上直言不滿中央及內政部撤離決策，怒噴：「1天撤8000人，你有本事你來啊！」文章引發社會關注，凸顯前線人員在大規模撤離作業中面臨的壓力。

前線警消公開心聲！一名自稱縣府第一線人員的網友發文指出，光復鄉警消上週日（21日）就開始自行安排居民撤離，但直到22日晚間，中央才確認撤離範圍與人數，導致前線人員必須在短時間內應付大規模疏散。

原PO指出，地方已按中央要求進行垂直避難與收容安置，林務保護署卻多次更改撤離建議，「你們要我們撤多少，儘管從600改成8,000，我們都努力盡力做，然後你現在說是我們撤離不利？」

這讓原PO氣得直言，撤離場地需緊急修改，實際操作難度極高。「千錯萬錯都是我們警消的錯，縣長執政8年也不是白痴，大家都知道怎麼撤離，但你到21號晚上內政部才確認要撤離多少人和範圍，我們警消是神仙嗎？？一天撤8,000人，你有本事你來啊！」文章中流露出對政府決策的不滿與無奈。

而光復鄉長林清水表示，原先中央評估撤離範圍僅3村，21日重新評估後擴大至8村，人數增至約8,000人。公所已盡力透過廣播車與細胞簡訊通知居民撤離或垂直避難，但部分居民低估水深僅約1公尺，未及時撤離，導致實際淹水約達1層樓高度（約3公尺），加大財產與安全風險。

行政院長卓榮泰則表示，本次災害中，多數死亡事件發生在1樓，需深入調查原因以改進未來撤離作業。他指出，仍有大量民眾在收容中心安置，必須確保民生物資充足、藥品供應足夠，並維護收容環境衛生。後續將由前進協調所與花蓮縣政府共同檢討並優化撤離流程。


【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉，許多人直接衝去現場幫忙，也有不少熱心民眾將物資送往災區。律師李怡貞就透露，她本來想要一次砸一筆錢買物資，但想了想，好像還是分批買比較妥當，另外，她所選擇的物資也比較不一樣，像是奶瓶、免洗內褲等。貼文曝光後，不少網友也大讚貼心。

