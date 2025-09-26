支援花蓮光復水災救援　台鐵教師節連假加開10列車

▲為協助花蓮光復水災復原工作，台鐵加開10班列車。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為協助花蓮光復水災復原工作，台鐵公司宣布，將自9月27日至29日加開10班次列車，提供民間團體購票往返協助當地復原工作。該10班加班車涵蓋彰化、台中、台北、樹林至花蓮、光復間的往返，其中包含普悠瑪號與自強號列車。

根據台鐵規劃，9月27日將有5班次加開，包括由彰化、台中及台北開往光復的普悠瑪號，以及自樹林發車的自強號，並有光復至樹林、花蓮方向的返程列車；28日則安排樹林至光復、光復至樹林的自強號各1班；29日則有彰化經台北前往光復的普悠瑪號，以及樹林至光復、光復至樹林的自強號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為協助各界投入救援與復原工作，台鐵加開10列加班車，台鐵公司指出，相關詳細班次與停靠站資訊，可上台鐵官網查詢。

10列加班車資訊如下：

9月27日：

(一)6166次普悠瑪號，彰化(06:55開)=光復(12:02到)，台中07:11開、台北08:56開

停靠站：彰化、台中、豐原、板橋、台北、松山、七堵、花蓮、光復

(二)6164次自強號，樹林(06:15開)=光復(09:44到)，台北06:35開

停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復

(三)6167次自強號，光復(16:34開)=樹林(20:05到)，花蓮17:17開

停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林

(四)6162次，自強號花蓮(07:17開)=光復(08:07到)

停靠站：花蓮、光復

(五)6165次自強號，光復(16:10開)=花蓮(16:58到)

停靠站：光復、花蓮



9月28日：

(一)6164次自強號，樹林(06:15開)=光復(09:44到)，台北06:35開

停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復

(二)6167次自強號。光復(16:34開)=樹林(20:05到)，花蓮17:17開

停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林

9月29日：

(一)6169次普悠瑪號，光復(14:32開)=彰化(19:45到)，台北17:36開、台中19:30開

停靠站：光復、花蓮、七堵、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化

(二)6164次自強號，樹林(06:15開)=光復(09:44到)，台北06:35開

停靠站：樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復

(三)6167次自強號，光復(16:34開)=樹林(20:05到)，花蓮17:17開

停靠站：光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林