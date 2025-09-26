花蓮嬤獨自鏟滿屋爛泥！「單腳穿雨鞋」原因曝：希望有人來幫忙

記者陳煥丞、莊智勝／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，下游光復鄉瞬間遭到滾滾泥流灌入，釀成14死、11失聯、逾百傷慘劇，且至今鄉民住家仍遭大量灰泥覆蓋，重建之路遙遙。一名獨自住在災區的近70歲楊姓老婦無奈表示，家中無人幫忙，只能靠自己一鏟一鏟清理淤泥，而她其中一隻腳也因連續3天泡在爛泥裡開始發炎，只能一腳穿鞋、一腳改穿雨鞋，繼續清理工作。

▲楊姓老婦獨自滿屋泥沙，一隻腳因泡在爛泥中3天而開始發炎，最希望有人能夠伸出援手。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

「每一間都這樣啦，整間屋子都是這樣！」楊姓老婦說，位於一樓的住家地面鋪上厚厚一層淤泥，深度約10公分，災後已是第3天，但仍不知何時才能將滿屋的泥沙清理完。楊婦說，自己獨自住在災區，家裡沒有其他人可以幫忙，只能靠著自己的雙手，一點一滴地將滿屋泥沙鏟起、再倒往屋外。

楊婦雙手俐落地抄起鐵鏟，用力斜插入爛泥中，再抬腳一推，熟練地鏟起泥沙，無奈地說，由於自己已經年邁，體力有限，清理的速度非常緩慢，且行動不便的母親還在安置中心，每天白天都必須由她送便當，等到處理好母親的生活需求後，才能回來獨自清理家園。

楊婦無奈地說，由於腳長時間泡在爛泥與積水中，已經開始發炎，但家裡只剩她一人，只能忍痛讓發炎的那隻腳穿上雨鞋，繼續努力工作，現在只期盼能有人手到家裡協助，幫助早日恢復乾淨的家園。

另名受災戶由先生表示，當天原本想把停在門口的車移走，但水來得太快，只好趕快跑回屋內避難，幸還在當兵的孩子剛好放假，目前家中3人一起整理家園，但看到1樓的家具、物品全被淹壞，心裡也感到滿滿無奈。

▼重災區遍地爛泥，災情相當慘重。