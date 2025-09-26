百歲人瑞家中遭洪水淹死！曾孫監視器見最後一面「目睹滅頂」

地方中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉遭洪水灌入，成為重災區，截至今(26日)上午7時，已累計14死、11失聯、68傷。其中一名罹難者為100歲盧姓人瑞，當時人在台北的22歲曾孫，只能透過監視器看著阿祖的最後一面，不幸被淹死。

▲洪水瞬間沖入家中，導致100歲盧姓人瑞不幸罹難。（圖／地方中心翻攝，下同）



曾孫透露，阿祖今年100歲、阿嬤70多歲，跟輕度智能障礙的叔叔共3人住在一起，平時由阿嬤照顧，他則是在大學畢業後到台北工作，為了隨時關注家裡情況，還在屋內裝設監視器。

回憶事發經過，曾孫提到當下他正在上班開會，得知家鄉災情，立刻打開監視器查看，發現水位淹到膝蓋以下，阿嬤跟叔叔在門外，阿祖在房間裡，但短短幾秒鐘水就沖破家門跟玻璃窗戶，外面的人想救也無從進入。

▲家具被洪水沖成一團。



原本人在房間裡躲著的阿祖，發現恐有危險，緩緩移動到客廳，但水位迅速上升，逐漸吞噬試圖想伸手扶住椅子的阿祖，曾孫悲嘆，看到他的最後一面是人已經浮到水面上了。

曾孫也提到，由於住家只有一層樓，阿嬤身高又不高，若強行進入救人，恐怕性命也不保，最後2人是在附近鄰居的協助下爬上屋頂避難。直到24日水位較退後，他與爸爸一起回到殘破不堪的家園，發現不幸罹難的阿祖倒在客廳，並請來殯葬業者將遺體移出。

▲盧姓男子雖高齡100歲，但平時身體硬朗，還能自行打掃家園。



曾孫也說，事實上過去該區曾有一年因為颱風淹水，當時水位約到膝蓋以下，所以老人家都覺得這次也不會太嚴重，讓阿祖躲在房間就好，未料此次水災如此嚴重又湍急，且事發前完全沒接到詢問或是硬性要求撤離。

▲曾孫表示，事發前沒接獲要求撤離的通知。