不尋常！　五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美開會

▲赫格塞斯大刀闊斧改革美軍。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）緊急召集部署全球的數百名將軍和海軍上將，下周二（9/30）在維吉尼亞州匡蒂科（Quantico）開會，目前原因不明，引發外界關注。

CNN、路透社等外媒引述多名官員說法報導，目前尚不清楚赫格塞斯為何在這麼短的時間內，突然召集這麼多將領及海軍上將在同一個地方見面，此舉相當不尋常。

被召集出席的將領們都不知道會議主題，內部謠言與臆測很快漫天飛舞，流傳理論從集體體能測驗、國防部現況簡報、大規模開除軍官都有人支持。

一名官員匿名表示，「大家都在忙著調整行程，看看是否必須出席。」另一名官員說，「這被稱為將領們的魷魚遊戲。」

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透）

五角大廈發言人帕奈爾（Sean Parnell）僅證實，「戰爭部長（Secretary of War）將在下周初向高階軍方領導人發表談話。」美國總統川普月初簽署行政命令，宣布把國防部（Department of Defense）重新冠名為「戰爭部」，但此舉將需要國會採取行動同意。

此外，把這麼多名美軍高層聚集在同一個地方，也引發安全疑慮。一名國會助理質疑，除非赫格塞斯打算宣布「新的重大軍事行動，或者軍事指揮結構全面改革，否則我實在想不出好理由。」

美國川普總統25日被問及此事時表示，「人們從世界各地前來相聚，不是很好嗎？」他還透露，這場會議至少有一部分與軍事裝備檢視有關，「我們擁有全世界最棒的裝備，很多將領都想要來到這裡。他們也會參觀裝備地點，討論最新武器。」

赫格塞斯曾是福斯新聞主播，上任後大刀闊斧重整美軍高層，尋求實施川普的國安議程，並且根除被他稱為歧視性的多元化政策，包括2月開除前參謀首長聯席會議主席布朗（CQ Brown Jr.）等6名高階將領，5月下令四星上將人數減少20%，8月又開除五角大廈情報機構負責人與另外2名高階指揮官。