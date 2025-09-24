　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍遭吸收拍「願投降」、前中校欲駕直升機投共　監院調查有潛伏共諜

▲中華民國監察院外觀。（圖／記者林敬旻攝）

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

陸軍化生放核訓練中心前少校教官蕭翔云，及陸軍航空第601旅前中校分隊長謝孟書等8名現役及退役軍官，遭共諜陳裕炘吸收，在臺發展共諜組織，計劃駕駛「CH-47契努克」軍用直升機投共，及拍攝「我願意(投降共軍)」心戰影片等情案，監察院通過監委提出之調查報告，要求國防部檢討精進相關保防措施及應處作為，並強化軍人武德培育。調查報告也指出，相信還有潛伏國軍未被查獲的共諜，這些不忠不義的不肖軍人既怕死又貪財，愧對國家和人民，國防部對軍人的武德培育仍有待加強。

調查委員林文程、浦忠成指出，中共長期以來，持續透過金錢等利誘方式，吸收心志不堅之國軍幹部或退伍人員，以發展共諜組織刺探我軍事機密及弱化我軍抵抗力量；其等人員遭吸收後，除外洩個人業管之機密資訊外，另物色欠缺保防意識之軍中同袍，利用軍中倫理或舊識私誼，藉口公務需求私自向其索取機密資訊。抑或利用其機密文書存管不當之機，如：文件保密櫃或公務電腦文檔，僅設定簡易弱密碼，甚至將密碼黏貼在辦公桌或鍵盤下方，刺探、取得他人業管之機密資料；嗣再利用部隊對手機管理之保防漏洞，以未安裝國軍行動裝置管理軟體(MDM)之手機翻拍機密文件後，透過TELEGRAM、LINE等通訊軟體，轉傳交付相關機密。

參據國防部查復之資料，自104年起至114年3月15日止約10年之期間，僅國防部偕同司法機關共同偵破之國安案件即達37案，平均每年將近4案；若計入尚未偵破，及非透過國防部協查機制偵破之案件後，實際之共諜竊密案件當更為可觀。

林文程、浦忠成認為，本案顯示我軍對保密防諜之管控仍存在諸多問題。國防部應處本案，已逐案審查外洩之機密資訊，分別採取「終止、修改及變更」等措施，及重新頒布聯戰計畫，另並行政懲處相關違失人員計81人，及針對電腦登入、接密資格認證、違規手機查緝、機密專案處所、洩密案例統整與宣教等項，研提相關改進方案。

國防部除應確實落實前揭改進方案外，相關史實、典故或可一併列為教案，尤其針對國軍高階領導幹部，更須持續加強宣導。再者，鑒於多數年長官兵對新興科技產品之操作與運用認識相對有限，其等對利用AI軟體造假製成之深偽影音或照片，警覺性與識別力普遍較為不足，國防部後續相關課程規劃，亦允併為審酌考量，以免形成共軍認知作戰之破口。

調查委員林文程、浦忠成另指出，本案查有若干國軍官兵，分別經蕭翔云、謝秉成吸收未遂，雖值嘉許，惟其等人員並未全員將上情回報保防單位，仍屬不夠積極，國防部允應持續加強宣導，賡續強化官兵「主動檢舉」之觀念。再者，鑒於近來中共對我之滲透，已擴及軍事機關以外之其他政府機關，甚至各行各業之國民，為因應此一新挑戰，國防部允宜評估結合保防專長之退役軍士官人力與經驗，擇優納入民間反滲透組織事務，俾使我「軍民聯防」之相關機制，更為縝密完善。

林文程、浦忠成委員最後強調：中共積極滲透國軍，意圖弱化我抵抗力量，習近平掌政以來更加變本加厲，過去十年破壞國安案件多達37件，相信還有潛伏國軍未被查獲的共諜。本共諜案涉及國軍7單位、7名現役官士兵(其中蕭翔云在112年4月退役之前已遭對岸吸收淪落為共諜)及1名退役軍人，涉及單位及人數之多乃是嚴重警訊。

監委指出，這些不忠不義的不肖軍人既怕死又貪財，愧對國家和人民、玷汙軍隊形象，也愧對諸多堅守岡位、矢志保家衛國的官士兵，加上一些不肖退將不時發出的媚中言論，顯示國防部對軍人的武德培育仍然有待加強。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

【弟弟不要怕！】屏東消防直奔光復災區 成功搶救出32條人命

政治熱門新聞

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

綠委要政院釋出「殺傷力」消息反擊？　民進黨團回應了

溢流全跑到市區　水利署長：這次量太大

爆破就解決了！　傅崐萁批中央不給比照南投堰塞湖爆破處理

林保署公布時間軸　溢流當天曾發7次紅色警戒通報縣府

堰塞湖溢流花蓮災情慘　國民黨爽賣萊爾校長球被網友罵翻

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮急撤

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁跳針問責中央嗆「都我們在救災」

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

更多熱門

相關新聞

雙十國慶空中操演25日試航　黑鷹直升機將飛越總統府上空

雙十國慶空中操演25日試航　黑鷹直升機將飛越總統府上空

雙十國慶將屆，國慶籌備委員會今(24日)表示，各表演團體正緊鑼密鼓進行排練，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於明(25日)清晨，從龍潭及新竹基地出發往博愛特區飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航，為接下來的空中兵力操演揭開序幕。

馳援已到！國軍大部隊連夜趕到花蓮災區　復原工作刻不容緩

馳援已到！國軍大部隊連夜趕到花蓮災區　復原工作刻不容緩

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

成功嶺役男打靶「炸掉1/3臉」　生命徵候穩定下午轉送內湖三總

成功嶺役男打靶「炸掉1/3臉」　生命徵候穩定下午轉送內湖三總

成功嶺新兵打靶「半臉沒了」　軍方排除機械因素

成功嶺新兵打靶「半臉沒了」　軍方排除機械因素

關鍵字：

共諜案國防部保密措施軍人武德國軍

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面