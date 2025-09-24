國軍遭吸收拍「願投降」、前中校欲駕直升機投共　監院調查有潛伏共諜

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

陸軍化生放核訓練中心前少校教官蕭翔云，及陸軍航空第601旅前中校分隊長謝孟書等8名現役及退役軍官，遭共諜陳裕炘吸收，在臺發展共諜組織，計劃駕駛「CH-47契努克」軍用直升機投共，及拍攝「我願意(投降共軍)」心戰影片等情案，監察院通過監委提出之調查報告，要求國防部檢討精進相關保防措施及應處作為，並強化軍人武德培育。調查報告也指出，相信還有潛伏國軍未被查獲的共諜，這些不忠不義的不肖軍人既怕死又貪財，愧對國家和人民，國防部對軍人的武德培育仍有待加強。

調查委員林文程、浦忠成指出，中共長期以來，持續透過金錢等利誘方式，吸收心志不堅之國軍幹部或退伍人員，以發展共諜組織刺探我軍事機密及弱化我軍抵抗力量；其等人員遭吸收後，除外洩個人業管之機密資訊外，另物色欠缺保防意識之軍中同袍，利用軍中倫理或舊識私誼，藉口公務需求私自向其索取機密資訊。抑或利用其機密文書存管不當之機，如：文件保密櫃或公務電腦文檔，僅設定簡易弱密碼，甚至將密碼黏貼在辦公桌或鍵盤下方，刺探、取得他人業管之機密資料；嗣再利用部隊對手機管理之保防漏洞，以未安裝國軍行動裝置管理軟體(MDM)之手機翻拍機密文件後，透過TELEGRAM、LINE等通訊軟體，轉傳交付相關機密。

參據國防部查復之資料，自104年起至114年3月15日止約10年之期間，僅國防部偕同司法機關共同偵破之國安案件即達37案，平均每年將近4案；若計入尚未偵破，及非透過國防部協查機制偵破之案件後，實際之共諜竊密案件當更為可觀。

林文程、浦忠成認為，本案顯示我軍對保密防諜之管控仍存在諸多問題。國防部應處本案，已逐案審查外洩之機密資訊，分別採取「終止、修改及變更」等措施，及重新頒布聯戰計畫，另並行政懲處相關違失人員計81人，及針對電腦登入、接密資格認證、違規手機查緝、機密專案處所、洩密案例統整與宣教等項，研提相關改進方案。

國防部除應確實落實前揭改進方案外，相關史實、典故或可一併列為教案，尤其針對國軍高階領導幹部，更須持續加強宣導。再者，鑒於多數年長官兵對新興科技產品之操作與運用認識相對有限，其等對利用AI軟體造假製成之深偽影音或照片，警覺性與識別力普遍較為不足，國防部後續相關課程規劃，亦允併為審酌考量，以免形成共軍認知作戰之破口。

調查委員林文程、浦忠成另指出，本案查有若干國軍官兵，分別經蕭翔云、謝秉成吸收未遂，雖值嘉許，惟其等人員並未全員將上情回報保防單位，仍屬不夠積極，國防部允應持續加強宣導，賡續強化官兵「主動檢舉」之觀念。再者，鑒於近來中共對我之滲透，已擴及軍事機關以外之其他政府機關，甚至各行各業之國民，為因應此一新挑戰，國防部允宜評估結合保防專長之退役軍士官人力與經驗，擇優納入民間反滲透組織事務，俾使我「軍民聯防」之相關機制，更為縝密完善。

林文程、浦忠成委員最後強調：中共積極滲透國軍，意圖弱化我抵抗力量，習近平掌政以來更加變本加厲，過去十年破壞國安案件多達37件，相信還有潛伏國軍未被查獲的共諜。本共諜案涉及國軍7單位、7名現役官士兵(其中蕭翔云在112年4月退役之前已遭對岸吸收淪落為共諜)及1名退役軍人，涉及單位及人數之多乃是嚴重警訊。

監委指出，這些不忠不義的不肖軍人既怕死又貪財，愧對國家和人民、玷汙軍隊形象，也愧對諸多堅守岡位、矢志保家衛國的官士兵，加上一些不肖退將不時發出的媚中言論，顯示國防部對軍人的武德培育仍然有待加強。