快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

▲陸軍在花蓮協助救災。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

強颱樺加沙強降雨釀花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，洪水泥流沖入光復鄉市區，目前已知15人不幸罹難。國防部今（25日）晚表示，國防部依總統賴清德救災工作「分秒必爭」政策指導，明日將由第二及第四作戰區增派兵力，可投入約2000人，日夜分班、持續不間斷投入救災工作；另亦依總統授權，在與鄉鎮長或村里長取得共識，以及屋主陪同的情況下，官兵可進入屋宅，協助搬離大型家具或清除汙泥。

國防部25日表示，樺加沙颱風造成花蓮地區重大災情，賴清德肯定國軍，全力投入災區救災與重建；為進一步加速復原進度，國防部持續增派兵力跨區增援，確保災區能獲得充足的人、物力，以應對後續的清淤與重建工作。

國防部說，經全般了解災區復原進度，國防部依賴清德救災工作「分秒必爭」政策指導，明日將由第二及第四作戰區增派兵力，可投入約2000人，運用相關機具，配合地方政府需求，針對物資運送、道路清淤及市容整理等項目，日夜分班、持續不間斷投入救災工作。

國防部也說，此外，國軍亦依總統授權，在與鄉鎮長或村里長取得共識，以及屋主陪同的情況下，官兵可進入屋宅，協助搬離大型家具或清除汙泥，用最實際的行動，幫助國人儘早重建家園。

▼陸軍航特部25日派遣CH-47SD型直升機1架載運特搜小組抵花蓮，合計23人投入災防任務，協助地方因應樺加沙所帶來的災情。（圖／軍聞社提供）