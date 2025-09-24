國軍大部隊連夜趕到花蓮災區　「馳援已到，復原工作刻不容緩」

記者杜冠霖／台北報導

強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）溢堤，不僅沖斷馬太鞍橋，光復鄉市區也湧入泥流，災情相當慘重。國軍也立刻前往救災，參謀總長梅家樹上將主持第五次災防應變中心管制會議，統籌指揮各作戰區，並要求陸軍司令部至花蓮地區開設前進指揮所，隨時掌握災情，日夜趕路後，國軍已就定位完成整備，國防部24日表示，協助民眾早日重整家園，是現在最重要的事。

國軍部隊連夜趕路，已到災區展開救災行動，國防部也貼出影片表示，黑夜到清晨，焦急的心，停不下的腳步，馳援已到，復原工作刻不容緩，協助民眾早日重整家園，是現在最重要的事。

國防部昨表示，應變中心管制會議傍晚在國防部召開，由各編組作業人員及部隊，分別報告天候、災情狀況及相關整備工作。梅家樹指示，後續強降雨可能造成災情擴大，第二作戰區需與地方政府保持密切聯繫，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作；救災部隊應依現場實際狀況，適時調整救災機具，優化救災效率，確保救援工作符合實際需求。

梅家樹也指導第三、四作戰區，同步完成兵力及機具整備待命，於必要時跨區支援救災任務。國防部強調，「災害防救」為國軍中心任務之一，「苦民所苦、疾民所疾」更是國軍官兵執行災防任務的中心信念。官兵將秉持初衷，持續擔任「全民守護者」角色，盡力協助地方政府，執行災害防救及市容復原工作，讓民眾早日回歸正常生活。