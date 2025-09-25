川普轟聯合國「出陰招」！　稱遭三重破壞行動

▲美國總統川普聯合國大會發表演說。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普25日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，怒批聯合國大會期間發生的一連串異常狀況為「真正的恥辱」，並痛斥這些事故是「三重破壞行動」，要求聯合國秘書長立即展開調查。聯合國方面則回應，事故原因與操作安全機制有關，否認蓄意破壞指控。

川普指出，第一起事件發生在他與妻子梅蘭妮亞（Melania）前往主講台途中，「那台往上行的電扶梯突然發出刺耳聲響，瞬間停了下來。」川普形容，他與梅蘭妮亞當時差點臉朝下摔在鋼製階梯的尖銳邊緣，幸好兩人都緊握扶手才避免災難。他認為這是一起蓄意破壞，並引述《倫敦時報》（The London Times）前一日的報導稱，有聯合國員工曾「開玩笑說要關掉電扶梯」，要求涉案者應立即被逮捕。

不過聯合國則對此回應，表示電扶梯可能是因川普的隨行攝影人員「倒退行走」拍攝畫面時，意外觸發安全開關才導致停機，否認川普所稱的破壞行動。

川普接著指出，當他在全球數百萬觀眾與多國領袖面前準備發表演說時，提詞機卻突然完全黑屏。「天啊，先是電扶梯事件，現在又是提詞機故障，這到底是什麼地方？」川普說，他隨即無稿演講約15分鐘，才等到提詞機恢復正常。他也自豪表示，「這場演說得到極高評價，也許大家都明白，能像我一樣臨場發揮的人少之又少。」

對此，聯合國指出，提詞機是由白宮方面操作控制，並非聯合國方面負責。

川普最後提到的第三件事發生在演講進行期間，他說，在演講結束後，他才得知現場音響系統完全失效，若沒有配戴翻譯耳機，各國領袖「根本聽不到一句話」。他表示，當他走下講台詢問梅蘭妮亞「我講得怎麼樣？」時，梅蘭妮亞回答：「我一個字都沒聽到。」

川普強調，這三起事件「非常陰險」，並非巧合，而是聯合國內部蓄意策劃的三重破壞。他表示，將會正式致函聯合國秘書長，要求全面調查，並要求保留所有與電扶梯相關的監視器畫面，特別是「緊急停止鈕」的操作記錄，同時指出美國特勤局已介入處理。

川普最後寫道，「這就是為什麼聯合國一直無法完成它本應該履行的任務。感謝您對此事的關注！」