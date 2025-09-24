教師節暌違多年恢復放假　南投縣6700教師每人獲600元敬師金

▲南投縣114年度教師節表揚大會，縣長許淑華逐一頒獎、隆重表揚教育楷模。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

教師節暌違多年恢復放假，南投縣政府宣布今年將發放教師節敬師禮金，每位教師與教保人員可獲得600元，預估有近6700名教師受惠；縣長許淑華說，敬師金雖然不多，但不僅是對教師辛勤付出的肯定，更展現縣府尊師重道的心意。

縣政府23日在國立暨南國際大學舉辦「114年度教師節表揚大會」，全縣近500位教育人員齊聚一堂；許淑華逐一頒獎給獲教育部師鐸獎的旭光高中李佩樺等3位該縣師鐸獎得主、杏壇芬芳獎民和國中跆拳道教練吳聰哲，服務屆滿40年資深優良教師陳國俊等11人，及滿10年、20年、30年資深優良教師共295人，其中埔里國中蔡忠義、魏秀玲更是同時屆滿30年的優秀夫妻檔教師。

另有特殊優良教師25人、卓越特殊教育人員5人、補教協會優良教師8人、資優教保服務人員20人、服務績優教保服務人員13人，以及來自縣內各校的優良教師約149人；今年度幼兒園的資優教保服務人員與服務績優教保服務人員，也首度納入教師節表揚，一同接受公開表揚，共有33人獲獎，肯定學前教育工作者在第一線默默耕耘，從生活習慣養成到品格教育傾注愛心與專業，為孩子奠定堅實基礎的貢獻。

暨大校長武東星特別到場，向全縣教師祝賀，並肯定許淑華帶領的縣府團隊為教育發展所做的種種努力；武東星並強調，該校將「全力提供所有設施，完整、免費的供應大家」，代表對該縣教育的支持；縣議員吳國昌、林芳伃、石慶龍、陳宜君及副議長潘一全服務處主任黃銘輝也出席，肯定教育界多元專業與堅守崗位的精神。

許淑華表示，感謝全縣教師多年來無怨無悔付出，讓南投孩子即使在城鄉差距下，仍能獲得均衡而多元的教育資源；縣府將持續投入教育建設，包括優化校園環境、推動智慧學習、支持弱勢家庭的孩子，讓每位學生都能在公平與有愛的環境中成長，她也期勉教師們持續提升專業、勇於創新，與縣府共同打造幸福教育。