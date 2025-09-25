老父不想死！兒推墜落溪谷「壓頭入溪」溺死他　逆子判11年

▲新北市楊姓男子去年8月攜父親用餐後騎車載至桃園東眼山欲尋死遭拒，竟狠心推落山谷，再強行壓入溪流內溺水窒息死亡，警消現場蒐證。（資料照／大溪警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市楊姓男子因不堪長期照顧年邁體弱父親，去年8月間攜老父用餐後騎車載至桃園東眼山欲尋死遭拒，竟狠心把父親推落山谷，再強行壓入溪流內將他溺死，案經桃園國民法庭審理，國民法官考量家屬請求從輕量刑，審結依對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判處有期徒刑11年，仍可上訴。

▲大溪警消在案發現場蒐證。（資料照／大溪警方提供）

檢警調查，楊姓男子是裡中的三兒子，去年8月24日騎乘機車搭載父親外出用餐，隨即共乘機車前往桃園東眼山，在山上詢問父親「要不要一起死」遭父斷然拒絕後，楊男竟狠心將父親推落山坡，發現父親卡在山坡樹叢間，竟再強行將父親拖行至附近溪流，強押其頭部至溪流內，致父親溺水窒息死亡。桃園地檢署調查後，依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴，並移請國民法官審理。

國民法官審理時，被告楊男對犯罪事實坦承不諱，根據檢察官提出之各項事證，被告所為構成刑法之對於直系血親尊親屬犯殺人罪，屬家庭暴力防治法第2條第2款家庭暴力罪。

▲大溪警方帶楊姓犯嫌至現場蒐證。（資料照／大溪警方提供）

國民法官考量，被告早年因父親酗酒，且9歲前喪母、加上長年罹症，因擔心無法通過工作試用期，且雇用看護可能帶來經濟問題，案發前詢問被害人「我們一起去死好不好？」，被害人回答「要死你自己去死」等事由，因而疊加壓力乃為本案犯行，其犯罪動機、目的較為偏執，可責性仍高，被告將被害人推下山谷，以身體強押被害人頭部至水中之方式殺害被害人，其所採取之手段雖未使用刀械等兇器，仍使被害人於有意識且痛苦之狀態下死亡，難以減刑。

國民法官衡量，被告犯案前並無任何前科，堪認被告素行及品性良好，犯後始終坦承犯行，且與被害人家屬達成無條件調解，足認犯後態度良好。國民法官法庭綜合考量，參酌訴訟參與人請求從輕量刑之意見，審結依對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判處有期徒刑11年，本案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

防止老人受虐，請撥打110、113。