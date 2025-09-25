　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老父不想死！兒推墜落溪谷「壓頭入溪」溺死他　逆子判11年

▲新北市楊姓男子去年8月攜父親用餐後騎車載至桃園東眼山欲尋死遭拒，竟狠心推落山谷，再強行壓入溪流內溺斃窒息死亡，警消現場蒐證。（資料照／大溪警方提供）

▲新北市楊姓男子去年8月攜父親用餐後騎車載至桃園東眼山欲尋死遭拒，竟狠心推落山谷，再強行壓入溪流內溺水窒息死亡，警消現場蒐證。（資料照／大溪警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市楊姓男子因不堪長期照顧年邁體弱父親，去年8月間攜老父用餐後騎車載至桃園東眼山欲尋死遭拒，竟狠心把父親推落山谷，再強行壓入溪流內將他溺死，案經桃園國民法庭審理，國民法官考量家屬請求從輕量刑，審結依對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判處有期徒刑11年，仍可上訴。

▲大溪警消在案發現場蒐證。（資料照／大溪警方提供）

▲大溪警消在案發現場蒐證。（資料照／大溪警方提供）

檢警調查，楊姓男子是裡中的三兒子，去年8月24日騎乘機車搭載父親外出用餐，隨即共乘機車前往桃園東眼山，在山上詢問父親「要不要一起死」遭父斷然拒絕後，楊男竟狠心將父親推落山坡，發現父親卡在山坡樹叢間，竟再強行將父親拖行至附近溪流，強押其頭部至溪流內，致父親溺水窒息死亡。桃園地檢署調查後，依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴，並移請國民法官審理。

國民法官審理時，被告楊男對犯罪事實坦承不諱，根據檢察官提出之各項事證，被告所為構成刑法之對於直系血親尊親屬犯殺人罪，屬家庭暴力防治法第2條第2款家庭暴力罪。

▲大溪警方帶楊姓犯嫌至現場蒐證。（資料照／大溪警方提供）

▲大溪警方帶楊姓犯嫌至現場蒐證。（資料照／大溪警方提供）

國民法官考量，被告早年因父親酗酒，且9歲前喪母、加上長年罹症，因擔心無法通過工作試用期，且雇用看護可能帶來經濟問題，案發前詢問被害人「我們一起去死好不好？」，被害人回答「要死你自己去死」等事由，因而疊加壓力乃為本案犯行，其犯罪動機、目的較為偏執，可責性仍高，被告將被害人推下山谷，以身體強押被害人頭部至水中之方式殺害被害人，其所採取之手段雖未使用刀械等兇器，仍使被害人於有意識且痛苦之狀態下死亡，難以減刑。

國民法官衡量，被告犯案前並無任何前科，堪認被告素行及品性良好，犯後始終坦承犯行，且與被害人家屬達成無條件調解，足認犯後態度良好。國民法官法庭綜合考量，參酌訴訟參與人請求從輕量刑之意見，審結依對於直系血親尊親屬犯殺人罪，判處有期徒刑11年，本案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

 【更多新聞】

快訊／新竹警匪追逐「開10幾槍」！1車遭流彈擊中　犯嫌仍在逃

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

桃市府救災團隊馳援花蓮光復鄉　張善政友人母面對堰塞湖潰堤來不及逃生

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲
快訊／KTV看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮市公所馳援光復！水車、山貓全出動　滿載生活物資急奔災區

喪屍遭壓制畫面曝！騎車遇警秒迴轉落跑　卡車陣被搜出4種毒

台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

快訊／驚悚對撞！台中油罐車撞雙載機車　女乘客飛出傷重不治

遭郭哲敏小弟「超跑投資」騙5480萬　建商怒喊：法院勿淪洗錢工具

不爽被分手！26刀砍死彰化「芭樂公主」　軟爛男二審仍判無期

光復災後第3天！阿嬤家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤時水都來了

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

返鄉重建光復！盧秀燕霸氣喊：台中補助最高1萬、交通費全出

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

花蓮市公所馳援光復！水車、山貓全出動　滿載生活物資急奔災區

喪屍遭壓制畫面曝！騎車遇警秒迴轉落跑　卡車陣被搜出4種毒

台中隊35人+1醫2犬3無人機馳援光復　首日協助11人脫困

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

快訊／驚悚對撞！台中油罐車撞雙載機車　女乘客飛出傷重不治

遭郭哲敏小弟「超跑投資」騙5480萬　建商怒喊：法院勿淪洗錢工具

不爽被分手！26刀砍死彰化「芭樂公主」　軟爛男二審仍判無期

光復災後第3天！阿嬤家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤時水都來了

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

返鄉重建光復！盧秀燕霸氣喊：台中補助最高1萬、交通費全出

花蓮市公所馳援光復！水車、山貓全出動　滿載生活物資急奔災區

備戰國民黨2026議員初選！　李明璇、陳冠安開啟拜票掃街

LIVE／部分供水恢復　賴清德下午花蓮勘災　

喪屍遭壓制畫面曝！騎車遇警秒迴轉落跑　卡車陣被搜出4種毒

王心凌獲獎上台美翻了！　嗨吐攻蛋心聲：像和老朋友重逢

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」　暗藏7細節太心碎

亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看：43秒掃光光復鄉

【花蓮堰塞湖】遭沖毀「馬太鞍橋」最新FPV空拍慘況曝

社會熱門新聞

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

即／新北國二女學生5樓墜落　頭部撕裂傷送醫搶救

婦已脫困「再看一下老家」抱神明桌溺斃

國光號猛撞機車　2男大生深夜去撞球雙亡

孫生侵犯5女遭起訴　慣竊媽也慘了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

「弟弟不要怕！」消防深夜救出男童

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

網傳「林保署9次示警」　花蓮縣府駁斥

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

更多熱門

相關新聞

女網紅東眼山遇裸男　大溪警方加強巡邏

女網紅東眼山遇裸男　大溪警方加強巡邏

針對YT女網紅菲歐娜日前在東眼山徒步健行時遇到裸男，對方甚至還要求合照，引發網友與山友議論紛紛，大溪警分局今（20）日強調，截至目前仍未接獲相關報案或通報紀錄，警方相當重視山區治安與民眾安全，登山民眾如遇類似不當或影響安全之行為，應立即撥打「110」報案，警方將立即派員到場查處，並依法從嚴追究，絕不寬貸。

女YTR登山遇「GoPro裸男」　一堆人都遇過

女YTR登山遇「GoPro裸男」　一堆人都遇過

17歲男砍殺女大生　最短3年可出獄?

17歲男砍殺女大生　最短3年可出獄?

中壢KTV外殺人案　兇嫌無期徒刑定讞

中壢KTV外殺人案　兇嫌無期徒刑定讞

台南舞廳衝突擄人凌虐致死　3煞遭判刑定讞

台南舞廳衝突擄人凌虐致死　3煞遭判刑定讞

關鍵字：

新北逆子狠心推落山谷東眼山溺斃死亡國民法官重判11年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面