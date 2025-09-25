桃園機車闖紅燈遭小黃撞飛！騎士重摔不治　抽血驗出酒駕

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市八德區24日下午發生死亡車禍！陳姓男子騎乘機車闖紅燈與直行計程車發生碰撞，因撞擊力大導致機車被撞飛，陳姓騎士當場昏迷不醒，八德警消到場將陳男與後座許姓乘客送醫急救，其中陳男送醫急救仍宣告不治，經抽血檢測呼氣值高達每公升1.56毫克，許男則仍在急救中；至於肇事原因，警方仍需調查釐清中。

▲桃園市八德區豐德路、建德路口處24日下午1時許發生機車闖紅燈與直行計程車碰撞，圖為監視器拍下碰撞前瞬間畫面。（圖／八德警方提供）

八德警方指出，昨日下午1時25分許，29歲陳男騎乘機車沿八德區豐德路往建德路方向行駛，因闖越紅燈與建德路直行計程車碰撞，陳男當場被撞飛，機車後座44歲許姓乘客顱內出血，66歲計程車謝姓駕駛酒測值為零，其中陳男當場昏迷不醒，送醫急救後仍宣告不治，現場計程車車頭嚴重受損，機車亦受損嚴重。

▲桃園市八德區豐德路、建德路口處24日下午發生事故，八德警方到場處理。（圖／八德警方提供）

陳男經抽血檢驗換算呼氣值達每公升1.56毫克，幾乎呈泥醉狀態，機車後座許男則仍在救治中，至於肇事責任警方仍在調查離清。警方呼籲，汽機車駕駛人，行駛車輛應遵守交通安全規則，以維護道路交通安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。