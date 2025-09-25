颱風重創台灣東部！日首相石破茂也關注　雙語發文：深感悲痛

▲日本首相石破茂發文表示，對台灣東部災情深感悲痛。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本首相石破茂結束聯大行程後，24日上午已從美國搭機返國。雖然遠在美洲，但他仍心繫遭颱風樺加沙重創的台灣東部災情，24日主動在社群媒體發布貼文慰問，展現台日深厚情誼。

石破茂24日在X平台以中日雙語貼文，表達對台灣災情的關切。他在文中寫道，「致台灣朋友們，聽聞本次因颱風樺加沙對台灣東部造成重大災害，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達最深切的哀悼，並向其遺屬致以誠摯的慰問。亦對於所有受災者，致上由衷的關懷與慰問。」

他同時也寫道，「對於多次遭遇致災性颱風及豪雨，我深感痛心。由衷祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活。」字裡行間流露真摯關懷。

台湾の皆さんへ

この度、台風１８号（ラガサ）により、台湾東部を中心に大きな被害が発生しているとの報に接し、大変心を痛めています。

犠牲になられた方々に哀悼の意を表すとともに、御遺族に対し謹んでお悔やみ申し上げます。また、被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げます。… — 石破茂 (@shigeruishiba) September 24, 2025

對此，有不少日本網友留言回應稱，「我們應該也要提供支援吧？每次日本發生什麼災害，台灣都會提供幫助，與其向不了解的國家亂花錢，不如為飽受颱風侵襲的台灣人民提供幫助」等。

我駐日代表李逸洋隨即回應致謝，並在X平台回覆稱，「這次今年第18號颱風樺加沙對花蓮帶來災害之際，獲得石破首相暖心的慰問，深表感謝。」他更感性地說，「正如所謂的『患難見真情』，每當台日發生災害，都會互相伸出援手。」

李逸洋強調，台日間的羈絆將會持續下去，彰顯兩國友好關係。

根據消防署最新統計，樺加沙颱風在花蓮造成慘重災情，截至24日傍晚止，已知有17人不幸罹難、17人失聯、32人受傷，死傷失聯人員全數集中在花蓮縣境內。