韓國瑜今率朝野立委赴日交流　將見麻生太郎、參觀大阪世博

▲韓國瑜25日率立法院「日本國會外交訪問團」前往日本。（圖／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院長兼「日台日交流聯誼會」會長韓國瑜今（25日）率三黨團立委代表啟程赴日本交流，預計今下午拜會日本前首相麻生太朗，並於29日返台。韓國瑜表示，此次訪問是希望跟日本國會交流，大家可以各方面交換意見、與東京、大阪僑界好友齊聚一堂、參觀大阪世界博覽會，替台灣館加油打氣，並看看其他國家的展示，如何可以汲取最好精華帶回國內等三目的；韓說，這次是超越黨派不分彼此，也為國家外交顏面來打拼，希望日本之行能收穫滿滿。

韓國瑜25日早率「日本國會外交訪問團」訪日，成員包括立委翁曉玲、許宇甄、洪孟楷、王鴻薇、王美惠、黃珊珊、郭昱晴、何欣純、林倩綺、莊瑞雄、陳瑩等自松山機場飛往日本，並於登機前發表談話。

韓國瑜說，立法院前往日本參加國會與國會間的外交交流，謝謝立法院副院長江啟臣、立法院祕書長周萬來、外交部常務次長葛葆萱等所有相關人員，也謝謝三黨團派出各黨團最優秀立委。

▲江啟臣到松山機場為即將啟程訪日的韓國瑜送行。（圖／記者黃克翔攝）

韓國瑜指出，此次訪問有三目的：第一、日本國會最大團體「日華懇談會」已多次邀請中華民國立法院前往國會做交流，前陣子台灣政治紛紛擾擾跟大罷免，始終無法成行，這次已經告一段亂，三黨團也欣然接受，本人是中華民國立法院院長也兼日台國會聯誼會長，也請三黨團參加，希望跟日本國會交流，大家可以各方面交換意見。

韓國瑜說，第二、很多華僑也熱心邀請，包括東京、大阪，「我想我們的文化、基因特性就是濃得化不開的家鄉情誼」，很多華僑人在異鄉打拚但心在家鄉，華僑多次表示希望跟國會立委情感交流 ，所以東京、大阪都有僑界好友齊聚一堂；第三、大阪博覽會即將落幕，1851年，170多年來萬博博覽會就是整個人類對科技、人文最高展示跟藝術表現，這次台灣館在大阪有非常卓越亮眼表現出來，也去幫台灣館打氣加油，他山之石也可以借鏡，看看其他國家的展示，如何可以汲取最好精華帶回國內。

韓國瑜也說，這次台灣館表現非常傑出耀眼，在大阪博覽會後 會整個遷移到台灣來，他也去館內所有工作夥伴打氣加油，希望可以收到三個非常好的結論跟非常好的交流；這次是超越黨派不分彼此，也為國家外交顏面來打拼，希望日本之行能收穫滿滿。

根據立法院釋出的25日行程內容（皆為日本時間），韓國瑜一行將於下午1時10分抵達羽田機場；下午4時在自民黨黨部拜會麻生太郎；下午5時在眾議院第一議員會館，出席「日華議員懇談會」懇親會。

▼韓國瑜在出訪前率訪團立委在松山機場發表談話。（圖／記者黃克翔攝）