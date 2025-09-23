　
社會 社會焦點 保障人權

李文娟泣訴「檢察官很兇」　北檢斥非事實：律師全程在場

▲▼ 台北地院審理京華城案李文宗作證柯文哲出庭-李文娟。（圖／記者黃克翔攝）

▲木可公關董事長李文娟指控檢調偵訊時的口氣很兇。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉嫌侵占政治獻金案，23日傳喚被告李文娟以證人身分出庭，李文娟卻連續拒答30幾個問題，到檢察官詢問是否將450萬元匯給「橘子」許芷瑜提供的帳戶時，李文娟突然哽咽指責檢調當初問案「用很兇的口氣」。北檢晚間反駁，偵訊過程都有辯護人在場，李文娟所說並非事實。

李文娟是柯文哲競選總統時的帳務人員，同時也是木可公關公司負責人，檢察官起訴他和擔任眾望基金會董事長的哥哥李文宗，涉嫌與柯文哲一起，公益侵占逾6000萬元的政治獻金，為釐清當初經手金流過程，檢辯雙方都聲請李文娟出庭作證。

沒想到李文娟以證詞可能與自己被控的犯罪事實有關為由，不斷拒答檢察官提問，後來檢察官提到李文娟曾供稱，木可公司匯450萬元「授權金」給柯文哲，先說是陳佩琪提供柯的帳戶、後說是「橘子」許芷瑜提供，為何前後不一致，李文娟解釋偵查中的情緒一直處於極端害怕、不安等高壓狀況，「檢察官、調查官常用很不好、很兇的口氣」，「所以很多時候，我是用猜測的！」

據了解，檢調在偵查中曾提示李文娟與柯文哲、「橘子」許芷瑜、李文宗的對話紀錄，包括「橘子」曾在2023年12月13日，把柯文哲第一銀行存摺封面LINE給李文娟，並對李文娟說「匯款後跟我說喔」，李文娟答覆「確切作業完再告訴妳 謝謝」後，分3筆各100萬、150萬、200萬元匯入指定帳戶。

北檢表示，偵訊過程都先讓李文娟確認相關對話內容後，再行回答，訊問過程態度平和，辯護人全程在場，並無強暴、脅迫、威逼等不正訊問之情事，況且李文娟及其辯護人於法院準備程序時，亦未主張遭受檢調不正訊問而否認其偵訊筆錄證據能力，更未聲請勘驗偵訊光碟，顯見其今日所稱偵查中訊問「很兇」云云，並非事實。

09/22 全台詐欺最新數據

