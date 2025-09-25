花蓮光復河底隧道躲過浩劫！「他揭當年1原因」台鐵救了自己

▲右邊被山頭擋住的就是馬太鞍溪。（圖／雪羊視界Vision of a Snow ram提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

馬太鞍溪橋遭洪水沖垮，鐵路卻毫髮無傷。知名山岳攝影師雪羊揭密，台鐵早在拓寬時因應輸砂量，毅然放棄建橋，改建全台首座「光復河底隧道」，這次能成功避開洪水威脅。雪羊直呼這是先見之明，讓鐵道修復比台九線快得多，並感謝台鐵的防災英雄守住命脈。

雪羊在臉書粉專《雪羊視界 Vision of a Snow ram》表示，看到光復鄉被洪水淹成一片，他想起自己曾拍下一張壯闊奇景，他從王武塔山稜線往縱谷拍攝，左邊是萬里溪，開闊河道收窄處右側就是林田山；而右邊被山頭擋住的就是馬太鞍溪，其右側即為光復。

看到滾滾洪水沖垮馬太鞍溪橋，但雪羊進一步直呼，橋旁並不像左邊的萬里溪橋緊鄰著鐵軌，「那鐵軌去哪了？」他解答，原來當年台東線拓寬工程因馬太鞍溪龐大的輸砂量，在工法上捨棄既有的橋樑，改用河底隧道方式穿越，打造了台灣第一條河底隧道，也就是光復河底隧道。

因為台鐵的特殊工法建造，才讓鐵軌躲過這次洪水浩劫，雪羊說，不僅受到的損害比台九線小得多，復舊也比公路來得快，畢竟鐵路蓋新橋不是開玩笑的，可謂當時的先見之明，「感謝台鐵的防災英雄們努力守下了這一局！」

關於光復河底隧道的現況，交通部主祕沈慧虹23日指出，台鐵公司同仁在入口處堆置太空包，所幸這段河底隧道安然無恙，也沒有進泥水，工務單位以電搖車進行巡檢，光復隧道未淹水，路軌、號誌、電力等設施正常。

※本文獲雪羊視界Vision of a Snow ram授權提供。

▼光復河底隧道毫髮無損。（圖／翻攝沈慧虹臉書）

