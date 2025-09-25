阿北買農具「親愛的」熱心代購！還推銷骨董刀幣　桃園警銀阻詐

▲陳姓男子被群組「親愛的」女子以代購農具詐騙。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名75歲陳姓男子欲購買農藥噴灑器，卻被群組「親愛的」女子以代購後再推銷購買古董刀幣，陳男欲以無摺存款方式存3萬元至可疑帳戶，行員查覺異狀請員警到場協助勸導，員警說明這是假交友詐財的詐騙伎倆，反問陳從買農具到骨董不覺得很奇怪嗎？陳男也認同於是放棄匯款。

▲▼從代為購買農藥噴灑器到推銷購買古董刀幣。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局小檜溪派出所24日接獲銀行通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，警員陳俋郡及劉新云立即趕抵現場，經了解陳姓民眾表示所匯款項是要買農藥噴灑用具，但該用具只需數千元即可購買，且陳男表示以前也曾上網購買，為何這次要匯款請他人代購自己也說不清楚。

員警直覺有異，經其同意察看手機聊天資料，發現有女子與其互動頻繁並稱「親愛的」，員警研判陳男已陷入詐騙集團慣用「假交友真詐財」的陷阱。經詳細查問，陳男表示加入一個聊天群組，認識該名女子，對方殷勤問候兩人感情進展極快，互相親暱稱呼。

近日，陳男想買農藥噴灑器，該女子願意幫忙代購噴灑器農具，進一步「順便」推銷骨董「戰國時代的齊國刀幣」，陳男雖然覺得很奇怪，但礙於「親愛的」面子，還是準備匯款購買，員警與行員則耐心勸導這是詐騙伎倆，錢一旦匯出就很難追回，終於使陳先生決定放棄匯款。