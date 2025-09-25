　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿北買農具「親愛的」熱心代購！還推銷骨董刀幣　桃園警銀阻詐

▲陳姓男子被群組「親愛的」女子以代購農具詐騙。（圖／桃園警分局提供）

▲陳姓男子被群組「親愛的」女子以代購農具詐騙。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名75歲陳姓男子欲購買農藥噴灑器，卻被群組「親愛的」女子以代購後再推銷購買古董刀幣，陳男欲以無摺存款方式存3萬元至可疑帳戶，行員查覺異狀請員警到場協助勸導，員警說明這是假交友詐財的詐騙伎倆，反問陳從買農具到骨董不覺得很奇怪嗎？陳男也認同於是放棄匯款。

▲▼從代為購買農藥噴灑器到推銷購買古董刀幣。（圖／桃園警分局提供）

▲▼從代為購買農藥噴灑器到推銷購買古董刀幣。（圖／桃園警分局提供）

▲▼從代為購買農藥噴灑器到推銷購買古董刀幣。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局小檜溪派出所24日接獲銀行通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，警員陳俋郡及劉新云立即趕抵現場，經了解陳姓民眾表示所匯款項是要買農藥噴灑用具，但該用具只需數千元即可購買，且陳男表示以前也曾上網購買，為何這次要匯款請他人代購自己也說不清楚。

員警直覺有異，經其同意察看手機聊天資料，發現有女子與其互動頻繁並稱「親愛的」，員警研判陳男已陷入詐騙集團慣用「假交友真詐財」的陷阱。經詳細查問，陳男表示加入一個聊天群組，認識該名女子，對方殷勤問候兩人感情進展極快，互相親暱稱呼。

近日，陳男想買農藥噴灑器，該女子願意幫忙代購噴灑器農具，進一步「順便」推銷骨董「戰國時代的齊國刀幣」，陳男雖然覺得很奇怪，但礙於「親愛的」面子，還是準備匯款購買，員警與行員則耐心勸導這是詐騙伎倆，錢一旦匯出就很難追回，終於使陳先生決定放棄匯款。

09/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

戶外廣告「買地送老婆」掀熱議　房仲解釋：誤會一場

