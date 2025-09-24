蘇格蘭探員要救戰地傷兵！彰化男急匯7萬　超流利中文露餡

▲蘇格蘭探員傳訊要救援戰兵急需包裹通關費。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙手法層出不窮，連「人道救援」都能成為劇本！彰化縣一名60歲男子，日前在通訊軟體WhatsApp上接到一名自稱「蘇格蘭探員」的訊息，對方以「救援敘利亞戰地傷兵」為由，要求支付新台幣7萬多元的包裹通關費。充滿正義感的男子信以為真，直奔銀行匯款，所幸行員機警報案，警方到場一眼看穿關鍵破綻「是中文訊息」成功阻止詐騙。

根據警方調查，事發於22日，這名詐騙犯在WhatsApp上偽裝成「蘇格蘭探員」，向男子發出求救訊號。對方聲稱，有一個從敘利亞寄出的國際包裹，裡面裝有要救助戰地民眾與傷兵的重要物資，但現在包裹卡在海關，急需幫忙支付新台幣7萬4137元（約2400美元）的費用才能放行。

為了博取同情，詐騙分子還大打悲情牌，恐嚇他說「如果不匯款，將導致受傷士兵無法治療」，利用人性的善良與急迫感，催促他盡快前往銀行辦理匯款。男子在對方的不斷催促下，前往銀行準備匯款。所幸辦理過程中，細心的行員發現王男匯款的理由相當不尋常，直覺可能遇上詐騙，立即通報轄區員林警分局員警到場協助。

▲蘇格蘭探員傳訊要救援戰兵急需包裹通關費。（圖／警方提供）

警方到場後，耐心詢問其事情經過，並查看他手機內的對話紀錄。這一看，馬上發現了最大的「貓膩」，這位自稱來自蘇格蘭的探員，傳來的訊息竟然全是流利的中文，完全沒有外國人可能有的翻譯腔或語法錯誤。警方當場向王男解釋，這是典型的「國際包裹詐騙」話術，詐騙集團常利用人們的愛心進行詐財。經過警方抽絲剝繭的說明，王男才恍然大悟，驚覺自己差點上當，立即取消匯款，成功守住了自己的血汗錢。

員林警分局在此事件後特別呼籲民眾，詐騙集團經常透過WhatsApp、LINE等通訊軟體，隨機發送訊息。這些訊息內容可能夾雜簡體字或英文，並自稱為「敘利亞軍人」、「UN探員」或「外籍軍事人員」，利用國際新聞中戰亂、人道危機等悲情故事來降低受害者的戒心，進而詐騙錢財。

警方提醒，對於任何來路不明的訊息，尤其是涉及「金錢」與「個人資料」的要求，都應保持高度警覺。切記「查證」是防詐的第一步，接到類似可疑訊息時，切勿輕易匯款，應立即撥打165反詐騙專線或110向警方求證，以免愛心被利用，造成財產損失。