　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘇格蘭探員要救戰地傷兵！彰化男急匯7萬　超流利中文露餡

▲蘇格蘭探員傳訊要救援戰兵急需包裹通關費。（圖／警方提供）

▲蘇格蘭探員傳訊要救援戰兵急需包裹通關費。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙手法層出不窮，連「人道救援」都能成為劇本！彰化縣一名60歲男子，日前在通訊軟體WhatsApp上接到一名自稱「蘇格蘭探員」的訊息，對方以「救援敘利亞戰地傷兵」為由，要求支付新台幣7萬多元的包裹通關費。充滿正義感的男子信以為真，直奔銀行匯款，所幸行員機警報案，警方到場一眼看穿關鍵破綻「是中文訊息」成功阻止詐騙。

根據警方調查，事發於22日，這名詐騙犯在WhatsApp上偽裝成「蘇格蘭探員」，向男子發出求救訊號。對方聲稱，有一個從敘利亞寄出的國際包裹，裡面裝有要救助戰地民眾與傷兵的重要物資，但現在包裹卡在海關，急需幫忙支付新台幣7萬4137元（約2400美元）的費用才能放行。

為了博取同情，詐騙分子還大打悲情牌，恐嚇他說「如果不匯款，將導致受傷士兵無法治療」，利用人性的善良與急迫感，催促他盡快前往銀行辦理匯款。男子在對方的不斷催促下，前往銀行準備匯款。所幸辦理過程中，細心的行員發現王男匯款的理由相當不尋常，直覺可能遇上詐騙，立即通報轄區員林警分局員警到場協助。

▲蘇格蘭探員傳訊要救援戰兵急需包裹通關費。（圖／警方提供）

▲蘇格蘭探員傳訊要救援戰兵急需包裹通關費。（圖／警方提供）

警方到場後，耐心詢問其事情經過，並查看他手機內的對話紀錄。這一看，馬上發現了最大的「貓膩」，這位自稱來自蘇格蘭的探員，傳來的訊息竟然全是流利的中文，完全沒有外國人可能有的翻譯腔或語法錯誤。警方當場向王男解釋，這是典型的「國際包裹詐騙」話術，詐騙集團常利用人們的愛心進行詐財。經過警方抽絲剝繭的說明，王男才恍然大悟，驚覺自己差點上當，立即取消匯款，成功守住了自己的血汗錢。

員林警分局在此事件後特別呼籲民眾，詐騙集團經常透過WhatsApp、LINE等通訊軟體，隨機發送訊息。這些訊息內容可能夾雜簡體字或英文，並自稱為「敘利亞軍人」、「UN探員」或「外籍軍事人員」，利用國際新聞中戰亂、人道危機等悲情故事來降低受害者的戒心，進而詐騙錢財。

警方提醒，對於任何來路不明的訊息，尤其是涉及「金錢」與「個人資料」的要求，都應保持高度警覺。切記「查證」是防詐的第一步，接到類似可疑訊息時，切勿輕易匯款，應立即撥打165反詐騙專線或110向警方求證，以免愛心被利用，造成財產損失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

BMW宣布「首款量產氫氣車2028問世」！新世代X5同時提供5種動力選項

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

社會熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

即／中央與地方互相究責　檢方出手調查了

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

即／連運屍都難！14遺體僅2具抵生命園區

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

花蓮失聯人數一度達152人！　「修正為17人」原因曝光

最新溢流畫面曝！分局長高喊：洪峰要下來了

更多熱門

相關新聞

妻愛上小王「宮廟換車衝摩鐵」　醋夫提告

妻愛上小王「宮廟換車衝摩鐵」　醋夫提告

彰化一名人夫「大雄」懷疑妻子搞外遇，讓他綠光罩頂，便以她與小王相約出遊甚至上汽車旅館，以及到賣場購物吃飯等畫面當證據，一狀告上法院，以侵害配偶權為由向小王求償120萬元精神慰撫金。不過，經過法院審理後，法官認為人夫提出的證據，無法明確證明2人有親密行為，判決敗訴。而兩人事後也已離婚。

1週領200筆詐騙贓款　外籍車手機場前落網

1週領200筆詐騙贓款　外籍車手機場前落網

花蓮光復重創　彰化特搜隊待命馳援

花蓮光復重創　彰化特搜隊待命馳援

南投警接力緊盯普發1萬元詐騙

南投警接力緊盯普發1萬元詐騙

即／西濱芳苑路段2車相撞4人受傷　一度全線封閉

即／西濱芳苑路段2車相撞4人受傷　一度全線封閉

關鍵字：

彰化包裹通關費敘利亞蘇格蘭詐騙

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

最不尊重別人的三大星座！

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面