地方 地方焦點

警方揭多元詐騙手法！保護金融帳戶安全

▲▼ 近期騙取金融帳戶詐騙手法多元 警方呼籲民眾提高警覺 。（圖／水上分局提供）

▲▼ 近期騙取金融帳戶詐騙手法多元 警方呼籲民眾提高警覺 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙集團手法多元，常假冒檢察官、警察等公權機關人員，謊稱民眾帳戶涉及洗錢、詐欺等案件，要求民眾繳交金融卡、提款卡甚至密碼「配合調查」；另有以高薪求職、打工名義，誘使求職者交出金融帳戶或提款卡，作為資金轉匯的工具。

▲▼ 近期騙取金融帳戶詐騙手法多元 警方呼籲民眾提高警覺 。（圖／水上分局提供）

這些帳戶往往淪為詐騙集團的人頭帳戶，用來轉移或提領贓款。一旦遭警方查獲，帳戶持有人除須面臨刑事責任外，金融機構也可能將該帳戶列為警示帳戶，日後無法再開戶或使用，嚴重影響個人信用與生活。

警方提醒：
1. 金融帳戶一人一用，提款卡、密碼、網銀OTP均不得交付他人使用。
2. 檢警辦案不會收取金融卡或要求提供密碼，若接獲此類電話或訊息，請立即掛斷，並以官方電話回撥查證。
3. 高薪求職要小心，凡面試或招募要求交出金融卡、存摺、帳號者，都是明顯詐騙徵兆。
水上警呼籲民眾金融帳戶是個人的重要資產，千萬不可為一時方便而將帳戶交由他人使用；遇到任何要求交付金融卡、密碼或安裝遠端程式的指示，都應當場拒絕並以官方管道求證。如已不慎提供帳戶或金融卡，應立即向銀行申請凍結，並撥打 165反詐騙諮詢專線 或就近向警察機關報案。嘉義縣警察局關心您。

09/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

