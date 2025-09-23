　
地方 地方焦點

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

▲颱風夜關山警方攔阻「假贈釣竿真詐騙」。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲颱風夜關山警方攔阻「假贈釣竿真詐騙」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

強烈颱風樺加沙於22日夜間侵襲東部之際，台東縣警察局關山分局成功攔阻一起網路詐騙案件，避免民眾損失新台幣3萬5千元。

警方指出，52歲的潘姓男子在工作地點瀏覽社群平台時，看到一則宣稱「店面結束營業、漁具免費贈送」的貼文，因心動而依指示與對方聯繫。對方要求加入通訊軟體並提供購物連結，指示支付運費。潘男依照指示匯出新台幣60元，但網頁隨即顯示「資料失敗」。

之後，對方以「帳戶凍結」為由推託，並聲稱帳戶涉及孩童生活需求，進一步要求潘男聯繫所謂「客服人員」。該「客服」再以實名認證為由，轉介自稱「銀行專員」的人員，不斷要求潘男提供銀行資訊、交易明細，甚至聲稱帳戶遭設限，需再存入大筆金額才能解除。

潘男起疑後，前往關山聯合所詢問。經員警查證，確認這是典型詐騙手法，成功攔阻潘男匯出新台幣35,000元，避免重大財損。

警方提醒，詐騙集團常以「免費贈品」、「超低優惠」為誘因，引導民眾進入假冒購物或客服網站，層層設下陷阱，最終竊取金錢。凡遇到要求「繳交費用」、「實名認證」或「存款解除限制」等情境，幾乎都是詐騙。

關山分局呼籲，若接獲可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線，或至鄰近派出所諮詢，亦可上網查詢「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/），以避免受騙。警方也將持續透過社區及線上宣導，提升民眾防詐意識，營造安全無詐的生活環境。

09/22 全台詐欺最新數據

482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

颱風夜關山警攔阻「假贈釣竿真詐騙」　保住民眾3萬5千元

詐騙警察台東

