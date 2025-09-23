　
地方 地方焦點

前8月守2億獲警政署評全國第一　南投警接力緊盯普發1萬元詐騙

▲南投縣副縣長王瑞德頒發114年7至8月績優金融機構獎項。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐騙樣態手法不斷翻新，南投縣警察局積極因應滾動修正詐欺防制作為，近一年來陸續與金融機構、地政和超商成立阻詐連繫平台，今年1至8月已成功攔阻476件詐欺案件及2億元詐騙匯款，亦獲警政署評核為上半年全國最高分。

南投縣副縣長王瑞德在今日治安會報，頒發114年7至8月績優金融機構獎項予「國泰世華南投分行」、「中華郵政南投中山街郵局」及「元大銀行草屯分行」，感謝「金融守門員」行員們在第一線透過臨櫃勸阻、即時阻詐，成為打詐線上重要夥伴；另南投分局於9月16日接獲轄內金融機構通報，有民眾疑遭「假投資虛擬貨幣」詐騙，立即展開埋伏行動，當場逮獲1名假幣商、查扣現金42萬餘元及手機1支，並持續溯源追查幕後集團成員。

▲▼南投警方與金融機構行員聯手阻詐情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方打詐績效優異、今年前8月守住2億元，再出招防「普發1萬元」詐騙。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局長謝宗宏表示，警察局自113年8月成立「金融機構攔阻協作平臺」，爾後逐步成立「警政X地政防詐聯繫群組」與「超商合作攔阻群組」，並與投資機構、金銀樓、保險及當鋪業等單位密切合作，成績亮眼；警政署評核該局榮獲114年上半年全國第1名佳績，也呈現所有南投警察同仁努力及日夜付出、落實團隊合作、建立攔阻機制與推動精準識詐宣導的決心與成果。

而近期因政府「全民普發現金1萬元」政策，詐騙集團伺機大量發送冒用「普發現金領取連結」、「申請入帳網站」等假訊息來引誘民眾點擊；縣警局已加強偵蒐與攔阻，對假簡訊、偽冒網站、詐騙社群帳號及廣告，立即通報業者停權或下架，並透過Meta臉書等社群、廣播媒體及實體活動宣導，普發現金入帳均由政府主動辦理，不會透過簡訊或陌生連結要求填寫個資，籲請民眾務必提高警覺、核實訊息來源，遇到可疑狀況或接到疑似詐騙來電，請立即撥打 165 反詐騙或 110 報案專線。

09/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

