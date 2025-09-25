美將與「東協多國」敲定貿易協議　貿易代表：最快幾周內達成

▲美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）24日宣布，華府預計未來幾個月、甚至幾周內，將與更多東南亞國家協會（ASEAN，下稱東協）國家敲定貿易協議。

《路透社》報導，葛里爾在馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）與東協10國的經濟部長進行首次會談時透露，各國關稅談判進展順利，一些協議已經宣布，其他協議將在「未來幾個月，甚至幾周內敲定。」

他表示，美國很歡迎與東協國家的貿易往來，但必須是「平衡且互惠」的關係，「我們相信，我們在很多領域利益一致，可以合作達成對全球貿易體系帶來互惠與平衡的共同目標。」

川普政府目前對大多數東協國家課徵的關稅為19%至20%，其中寮國及緬甸面臨40%的高額稅率，新加坡則是相對較低的10%。

儘管華府宣稱已與印尼及越南達成關稅協議，但兩國表示仍在敲定最終條款。其中，越南去年是美國第6大進口國，因為20%關稅衝擊，預估每年損失250億美元，成為衝擊最慘重的東南亞國家。

美國總統川普8月宣布將對半導體課徵約100%關稅，但在美國製造或已經承諾這麼做的企業得以豁免。而半導體對於泰國、馬來西亞和越南等經濟體都有很高的重要性。

東協經濟部長23日發布聯合聲明指出，關稅將帶來「不利影響及不確定性」，恐將導致2025年下半年區域貿易表現放緩。他們也對日益嚴重的保護主義及單方面貿易措施表達擔憂，表示這將對「多邊貿易體系及全球供應鏈穩定性構成重大風險。」