綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖，大水湧入光復鄉市區，釀成14死，卻傳出民進黨立委王定宇在黨團群組要求政院釋出「有殺傷力」的消息，以利綠營透過媒體及第三方反擊。反綠粉專「政客爽」爆料，王定宇得知對話外流後，在群組怒嗆「一群叛徒！」隨後退群。

根據外流的對話，王定宇標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，並舉粉專「Mr.柯學先生」攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，稱民進黨秘書長徐國勇建議，可透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

對話曝光後，王定宇感到不滿，在24日傍晚5點40分退出黨團群組，並於晚間9點多在社群平台發文解釋「殺傷力」一詞的意思。他指出，他完整的意思是謝謝「Mr.柯學先生」製作真相圖卡，「讓大家看到傅崐萁在幹的事，真相只對造謠者有殺傷力！」

王定宇表示，明明中央事前9次通知縣政府盡速撤離危險區居民，但花蓮縣政府輕忽提醒，導致撤離區的居民不幸罹難，「人命的損傷明明是可以避免。結果出國的沒做事的，一回來就大鬧救災，想甩鍋。點出真相、點出事實，這才是為了花蓮人不捨，真相只有對造謠者有殺傷力！」

不過，反綠粉專「政客爽」加碼爆料，立院黨團群組對話外流後，王定宇在群組內怒嗆「一群叛徒！」隨後退群。「政客爽」狠酸：「八千房客揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。到底是誰洩漏消息，一定要請他在民進黨中央黨部門口罰站！」掀起熱議。