光復佛祖街水又滿起來！　居民凌晨示警：晚上不要在家裡

記者黃翊婷／綜合報導

颱風樺加沙帶來強降雨，造成花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉。當地居民今日（26日）凌晨0時至1時許相繼透過社群平台發文示警，表示光復鄉佛祖街的水又變大滿上來了，請居民們注意安全，若是住在地勢較低的地方，可以前往光復國小或長老教會避難，晚上盡量在避難所睡覺，不要待在家裡。

▲當地居民表示，光復鄉佛祖街的水又變大了。（圖／翻攝自臉書Fata`an年祭／影片來源警消人員）

颱風樺加沙重創花蓮及東部地區，目前已知此次颱風共造成14人死亡、14人失聯、86人受傷，其中馬太鞍溪堰塞湖溢流地區傷亡最為嚴重。雖然土石流及大規模崩塌警戒已在25日解除，但當地居民26日凌晨0時至1時許相繼在臉書、Threads等平台發文，表示水不斷從馬太鞍溪沿著佛祖街滿上來，希望居民們注意安全。

現在時間9/26 凌晨01:29，水不斷的從馬太鞍溪，沿佛祖街滿上來了，請居民一定注意安全，住在地勢較低的，請到光復國小和長老教會避難。 #堰塞湖危機尚未解除 #馬太鞍溪河川已被砂石填滿 #夜晚請至避難所睡覺 #晚上不要在家裡 #拜託???????? 影片來源：消防人員、警察 由 Fata'an年祭發佈於 2025年9月25日 星期四

影片中，只見街道上的水流速度變快，甚至在道路落差處出現「小瀑布」，可見水勢之大。臉書粉專「Fata'an年祭」提醒，若是居住在地勢較低處的居民，請前往光復國小或長老教會避難，晚上盡量在避難所睡覺，不要待在家裡。其他網友也紛紛透過社群平台發文、留言互相提醒，呼籲下游沿岸的居民注意水患。