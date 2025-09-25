　
社會 社會焦點 保障人權

花蓮災情統計出爐！14死14失聯86人傷　千人撤離安置中

▲▼ 花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖／攝影中心記者攝）

▲花蓮縣23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水衝垮馬太鞍溪橋，導致萬榮、鳳林及光復鄉等下游地區災情慘重。（圖／攝影中心記者攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

強烈颱風「樺加沙」造成花蓮及東部地區嚴重災情。中央災害應變中心指出，截至25日19時，花蓮縣仍維持一級應變作業。此次颱風共造成14人死亡、14人失聯、86人受傷，其中花蓮堰塞湖地區傷亡最為嚴重。一般災情總計633件，已處理359件，仍有274件待處理。土石流及大規模崩塌警戒已於25日中午解除。

水電及基礎設施損害明顯。停電戶數高達17,009戶，其中180戶尚待修復；自來水停水2,124戶，堤防受損1處；電信部分市話中斷1,431戶、基地台受損39座。積淹水54處，僅1處尚未退水。交通方面，高速公路、台鐵、捷運、海運及空運均已恢復正常通行，省道災阻仍有3處。

▲▼ 花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖／攝影中心記者攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流影響持續，救出685人，死亡14人、失聯14人、受傷54人。疏散撤離人數達5,840人，目前收容安置共990人，分布於衛生福利部及當地5處臨時收容中心。消防及支援單位共出動上百車、上千人及搜救犬、無人機進行搜救作業，國軍也派遣480人及各式車輛支援災區。

堰塞湖水量已減少75%，剩餘約2,300萬噸，雖流量已縮減，但現場壩體及周圍地質仍不穩定，集水區仍持續降雨。中央呼籲民眾配合避難指令，切勿靠近馬太鞍溪河道，以防意外發生。

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

