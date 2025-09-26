台9線馬太鞍溪橋遭沖毀封閉　一圖看懂替代路線

記者黃翊婷／綜合報導

台9線馬太鞍溪橋因23日遭洪水沖毀，雙向阻斷道路封閉，車流湧入花46鄉道及193線道，造成壅塞。交通部公路局東區養護工程分局公布一張替代路線圖，呼籲長途駕駛改走省道台11線及台30線。

▲馬太鞍溪橋封閉的替代路線圖。（圖／公路局東區養護工程分局）

公路局東區養護工程分局表示，由於車流過於集中在花46鄉道及193線道，造成壅塞，因此希望用路人依據目的地，分流行駛替代路線，以減輕地方道路壅塞的情形，相關單位已在25日完成主要路口節點設置替代路線指引牌面，後續也會往南、往北繼續增設路網替代路線指引。

一、 替代路線分流行駛：

(一) 花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。

(二) 花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

二、 路段管制說明：

(一) 193線道：禁行甲、乙、丙類大客車及禁止逾21公噸大貨車行駛。

(二) 花46鄉道(箭瑛大橋)：禁行甲、乙類大客車。

公路局東區養護工程分局提醒，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請用路人避免進入山區道路，此外，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需視災情規模而定，請用路人提前因應規劃，避免受困滯留。

公路局東區養護工程分局表示，若民眾想了解更多資訊，可以透過公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」、收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。