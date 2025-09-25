　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中央推「垂直避難」突撤離人數600變8000　花蓮縣府員工：心冷

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，清淤。（圖／花蓮縣政府）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。（圖／花蓮縣政府）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮光復地區近日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致災情嚴重。一名自稱花蓮縣府第一線員工發文，抒發對政府救災體系的失望與無力感，「當我看到民進黨各個立委和行政院的回覆時，我真的心冷到想移民了」。

據該名員工在Dcard上發文表示，中央林業保育署曾九度通知地方政府，但每次通知內容均有調整，最終僅建議撤離600人。員工強調，地方政府在9月21日就已開始自行撤離民眾，並持續至9月22日，行動早於部分中央指示。他提到，花蓮地區過去每逢颱風災害，地方政府都會強制撤離，警察局長、縣長等高層親自督導警消逐戶疏散，展現高度執行力。然而這一次，中央所推動的「垂直避難」措施成為地方執行的主軸，導致撤離方式與以往不同。

該員工指出，中央團隊包括內政部、台大及陽明交大專家，因疏散數千人及緊急變更應變場址難度高，建議民眾採取垂直避難。地方政府則完全依照中央要求執行，無論撤離人數從600人變成8000人，都盡力配合，但中央卻批評地方撤離不力，「千錯萬錯都是我們警消的錯，縣長執政8年也不是白痴，大家都知道怎麼撤離，但你到21號晚上內政部才確認要撤離多少人和範圍，我們警消是神仙嗎？？一天撤8000人，你有本事你來啊！」

他在文章中感慨，地方警消及第一線人員已經盡全力，但卻成為輿論指責對象，令同仁感到寒心，「拜託不要再罵我們了，有很多事情，地方根本沒能力發聲，阿彌陀佛，我們真的盡全力了…希望我這篇文章能掀起多少波瀾吧，真的真的，我們第一線弟兄都很寒心」。

09/24 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

強颱樺加沙強降雨釀花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，洪水泥流沖入光復鄉市區，目前已知15人不幸罹難。國防部今（25日）晚表示，國防部依總統賴清德救災工作「分秒必爭」政策指導，明日將由第二及第四作戰區增派兵力，可投入約2000人，日夜分班、持續不間斷投入救災工作；另亦依總統授權，在與鄉鎮長或村里長取得共識，以及屋主陪同的情況下，官兵可進入屋宅，協助搬離大型家具或清除汙泥。

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

花蓮颱災最新！14具遺體完成相驗

花蓮颱災最新！14具遺體完成相驗

花蓮洪災14死　館長捐300萬

花蓮洪災14死　館長捐300萬

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

