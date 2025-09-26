剛過90大壽遇洪水罹難　女兒含淚用雨水洗淨母親

記者黃翊婷／綜合報導

颱風樺加沙帶來的強降雨，導致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創光復鄉市區，目前已知共造成14人死亡、14人失聯、86人受傷。居民張姓老婦今年3月才過完90歲大壽，沒想到卻在這次的洪災中罹難，加上沒有水可以使用，女兒只能含淚先用雨水為母親清洗。

▲佛祖街鄰近堤防，災情慘重。（圖／記者李毓康攝）

馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流事件，洪水、泥流如海嘯般沖入花蓮光復鄉市區，市區道路幾乎全泡在泥流之中，就算後來水退了，仍有大量淤泥堆積。這次颱風樺加沙造成的災害，一共導致14人死亡、14人失聯、86人受傷。

根據《聯合新聞網》報導，當地一名張姓老婦今年3月才過完90歲大壽，沒想到卻在此次的洪災中不幸罹難，由於現場沒有水可以使用，女兒只能含淚先用雨水為母親清洗。

▼▲汽機車都遭洪水沖毀，水勢退去後，街道上仍有大量淤泥。（圖／記者李毓康攝）

而另一名住在佛祖街的87歲黃姓老婦，被家屬發現緊抱神明桌罹難。黃婦的女婿難過表示，當晚收到撤離警報便立刻將岳母帶離，但岳母說想要回去看一下，卻遇上洪水，他和兒子趁著水勢暫退想進屋找人，結果水又湧了進來，只好趕快爬上屋頂避難，直到隔日凌晨3時許才獲救。

還有一名劉姓男子表示，他住的那區事前根本沒有收到撤離通知，等到收到通知時，水已經沖來了，幾乎一瞬間就淹到脖子，他牽著母親想逃，無奈泥水堵住大門，最後母親為了讓他活下來選擇鬆手，只是等到獲救時，他才知道，母親和姊姊都在這場洪災中不幸罹難。