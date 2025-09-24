馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」搶通　開放小型車通行

▲馬太鞍溪橋遭沖毀。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪橋遭沖毀，至今仍交通受阻，交通部公路局今天晚間更新替代道路方案，由於縣道193線已暫時搶通，開放小型車可改走花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，可大幅縮短繞行時間。

受強颱樺加沙影響，花蓮22日晚間起出現豪雨等級以上降雨，導致馬太鞍溪堰塞湖水位快速上升，昨天下午更將完工近6年的馬太鞍溪橋沖毀，導致交通中斷。

公路局原規劃今天上午8時起由縣府先搶通縣道193線，啟用「花46線－箭瑛大橋－193線－台11甲線」替代道路，但仍有故障車未排除，截至晚間才搶通。

公路局表示，一般車輛替代路線改由省道台11線轉台11甲線接台9線，路線繞行約1.5小時，或省道台11線轉台30線接台9線，路線繞行約2小時。小型車替代路線改為花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，預計繞行時間約半小時，惟災後部分路面泥濘，提醒用路人小心通行。

▲▼花蓮縣馬太鞍溪橋替代道路。（圖／公路局提供）

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路。