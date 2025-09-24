台9線、台20線遭土石流中斷　公路局預警性封閉4路段

▲馬太鞍溪橋遭沖毀。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風影響，公路局截至今天12時統計，共有3處災阻路段、2處道路災情，並預警性封閉4處路段，除了花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀，台東縣台9線鹿鳴橋至龍過脈路段也發生土石流，台20線向陽至初來路段路基坍塌、邊坡坍方，均造成道路阻斷。

一、預警性封閉路段：

1.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~184K+500 (關原至太魯閣路段)因降雨及路況零星落石持續發生，暫停實施放行，預定明(25)日17時開放。

2.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口~向陽)，已於9月22日17時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4.花蓮縣富里鄉台23線7K~16K+840(豐南至臺東縣界路段)，已於9月24日11時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

二、災阻路段：

1.花蓮縣光復鄉台9線231K+650~232K+810(馬太鞍溪橋) 馬太鞍溪橋遭沖毀，已發布揭露替代路線方案。

2.台東縣卑南鄉台9線341K+0~341K+500 (鹿鳴橋至龍過脈路段) 土石流，道路阻斷無法通行。

3.台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)，150K+100路基坍塌及155K+100、161K+100、163K+000、170K+100、179K+200、180K+100、181K+800、185K+600、188K+600(彩霞隧道)、190K+600等多處發生邊坡坍方及土石泥流造成雙向道路阻斷。

三、道路災情：

1.台東縣大武鄉台9線425K+100(南興路段) 土石泥流，占用南下外側車道，南下內車道正常通行。

2.高雄市桃源區台20線99K+500(復興路段) 因荖濃溪水位上漲，溪水溢淹至路面，東向車道封閉，西向車道單線雙向通行。

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，民眾如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。