「馬太鞍溪橋替代道路」故障車輛未排除　縣道193線延後搶通

▲馬太鞍溪橋遭沖毀。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪橋遭沖毀，至今仍交通受阻，繞行路線需耗時約2.5小時，公路局原定今天上午8時先搶通縣道193線，啟用「花46線－箭瑛大橋－193線－台11甲線」替代道路，繞行時間可縮短至半小時，但截至上午8時仍有故障車未排除，尚未開通。

受強颱樺加沙影響，花蓮22日晚間起出現豪雨等級以上降雨，導致馬太鞍溪堰塞湖水位快速上升，昨天下午更將完工近6年的馬太鞍溪橋沖毀，導致交通中斷，救難人員進入災區需耗時約2.5小時繞行替代道路。

公路局原規劃今天上午8時起由縣府先搶通縣道193線，啟用「花46線－箭瑛大橋－193線－台11甲線」替代道路，繞行時間可縮短至半小時，公路局表示，截至上午8時仍有故障車未排除，尚未開通。

馬太鞍溪橋為台9線省道拓寬改善計畫的拓寬路段，由台灣世曦工程顧問公司設計，興建北上及南下各1座，2016年10月動工，歷經3年於2019年10月1日完工。

公路局指出，昨天下午2時50分接獲林保署花蓮分署通知，馬太鞍溪堰塞湖已溢流，預估約50分鐘溢流至馬太鞍溪橋，約2時58分水位開始壅高，3時24分觀測到水位沖擊橋墩及壅高水躍沖越橋面，現場人員回報馬太鞍溪橋已遭沖毀。