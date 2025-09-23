馬太鞍溪橋完工將滿6年慘遭沖毀　公路局晚間再封花蓮大橋

▲馬太鞍溪橋遭沖毀。（圖／公路局提供）



記者周湘芸／台北報導

位於花蓮台9線鳳林鎮與光復鄉交界的馬太鞍溪橋全長計452公尺、淨寬為13公尺，2019年才完成新建工程，不料在完工將滿6年之際慘遭沖毀，由於馬太鞍溪將匯流至花蓮溪，花蓮大橋水位也急速抬升，公路局已於傍晚緊急封閉。

受樺加沙颱風影響，昨天晚間起花東地區就出現豪雨及超大豪雨，馬太鞍溪堰塞湖在今天下午2時50分壩頂溢流，進而將沖毀馬太鞍溪橋，由於馬太鞍溪最終將匯流至花蓮溪，公路局也於傍晚5時緊急封閉花蓮大橋。

馬太鞍溪橋為台9線省道拓寬改善計畫的拓寬路段，為配合觀光旅遊與交通運輸需求，拓寬為30公尺寬公路，由台灣世曦工程顧問公司設計，興建北上及南下各1座，2016年10月動工，歷經3年於2019年10月1日完工。

公路局指出，今天下午2時50分接獲林保署花蓮分署通知，馬太鞍溪堰塞湖已溢流，預估約50分鐘溢流至馬太鞍溪橋，東區養護工程分局隨即採CCTV監看馬太鞍溪橋水位變化，馬太鞍溪橋約2時58分水位開始壅高，3時24分觀測到水位沖擊橋墩及壅高水躍沖越橋面，現場人員回報馬太鞍溪橋已遭沖毀。

另外，公路局表示，高雄市桃源區台20線99K+500（復興路段）因荖濃溪水位上漲，溪水溢淹至路面，目前東向車道封閉，西向車道單線雙向通行。

公路局截至晚間7時共預警性封閉8處路段，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

預警性封閉路段：

1.台中市和平區台8線85K~110K(梨山至大禹嶺路段) 已於9月23日18時實施預警性封閉。

2.花蓮縣秀林鄉台8線114k+600~184k+500 (關原至太魯閣路段)暫停實施放行。

3.花蓮縣吉安鄉台11線4k+800~6k(花蓮大橋) 水位急速抬升於9月23日17時實施預警性封閉橋梁。

4.高雄市桃源區台20線91k+500(東莊便橋)，已於9月22日22時實施預警性封閉。

5.高雄市桃源區台20臨93線便道0k~5k(勤和至復興路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉。

6.高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0k~44k(梅山口~向陽)，已於9月22日17時實施預警性封閉。

7.台東縣海端鄉台20線149k+110~199k+000(向陽至初來路段)，已於9月22日22時實施預警性封閉。

8.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段) 預計9月23日20時實施預警性封閉。