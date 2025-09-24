快訊／水淹光復已14死34傷124失聯　台東深夜馳援悲見一遺體

▲台東縣政府跨縣市馳援花蓮。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

花蓮縣馬太鞍溪23日下午因堰塞湖壩頂溢流，溪水暴漲沖斷馬太鞍溪橋，導致光復鄉災情嚴重，目前已釀14死、34傷124失聯。台東縣長饒慶鈴接獲訊息後，隨即指示消防局整備水域救援人力與裝備，並調派救生橡皮艇等器材，火速組成跨縣市救援隊，第一時間趕赴花蓮協助。

台東縣政府共動員消防局台東、成功、關山三大隊人車裝備，包含8輛車、4艘船艇及23名專業人員，於23日下午5時在台東集結出發，並在暴雨中趕赴花蓮光復糖廠前進指揮所報到。由副大隊長李志德與水域救生資深教官賴垣志秘書率隊，參與災區行動。

當晚19時54分，台東救災人員接獲14個搜索地點任務，主要集中於光復市區中山、林森、敦厚、仁愛路一帶及光復車站周邊。這些區域傳出有民眾受困或失聯，救援團隊因現場急流與淤泥限制，兵分二路以徒步涉水方式進行搜索。至24日凌晨0時，救援結果包括：發現1名民眾已經死亡、另撤離8人至收容所、清查確認28人安全但選擇留在住處。

除了官方力量，台東縣也動員民間救援資源。台灣國際緊急救難協會6名人員（由潘信州帶隊）協助搜救後勤與補給；同時，因應急流地形需要專業水域人力，台東縣水中運動訓練協會也派出7名專業人員（由主委鄭又豪帶隊），攜帶急流與潛水裝備、攻擊式救生衣及頭盔，預計24日上午7時再度前往支援。

此次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流所引發的光復鄉救援行動，展現出跨縣市官方與民間團隊合力搶救的堅強應變能力，也體現人道關懷精神。各界期盼透過這場合作，能夠為受災居民帶來實質援助與重建的希望。

