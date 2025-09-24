　
陳世凱指示馬太鞍溪橋3階段搶修方案　10/15先完成涵管便道

▲▼交通部長陳世凱昨天晚間緊急前往花蓮，今早抵達抵馬太鞍橋北端勘災。（圖／交通部提供） 

▲交通部長陳世凱今早抵達抵馬太鞍橋北端勘災。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，更將馬太鞍溪橋沖毀，影響聯外交通。交通部長陳世凱昨天晚間緊急前往花蓮，今現場要求公路局10月15日完成涵管便道設置，供應緊急車輛通行，並規劃明年2月完成鋼便橋設置，明年底完成單向建構。

陳世凱昨天晚間緊急前往花蓮，今早抵達抵馬太鞍橋北端勘災，並表示，第一階段已要求公路局10月15日完成涵管便道設置，供應緊急車輛通行；第二階段，待條件允許，明年2月完成鋼便橋設置，提升通行安全；第三階段規劃永久修復工程，預計明年底先完成南下線永久橋梁供雙向通行，並以2027年全橋改建完成為目標，今早將會同專業團隊（CECI）現勘。

陳世凱表示，10月15日完成的涵管便道主要是先提供維生車輛通行，大車仍無法使用，預計明年過年前完成鋼便橋設置，再讓所有車輛恢復通行。

▲▼馬太鞍溪橋遭沖毀。（圖／交通部提供）

▲▼馬太鞍溪橋遭沖毀。（圖／交通部提供）

▲▼馬太鞍溪橋遭沖毀。（圖／交通部提供）

陳世凱指出，雖然台9線馬太鞍溪橋斷橋，但目前可透過台11線及台11甲線繞道，花東地區交通沒有形成孤島。他昨天也指示台鐵，今天上午一定要搶通鳳林至瑞穗，經人員連夜搶修，今天上午8時已經恢復通行，配合救災團隊需求，已協調加開台鐵花蓮-光復間區間車加開班次。

公路局說明，馬太鞍溪上游堰塞湖於23日下午2時50分發生壩頂潰決，洪流造成台9線馬太鞍溪橋遭沖毀斷橋，公路局東區養護工程分局花蓮工務段於當日上午10時於馬太鞍溪橋南北二端，實施全面封閉車道禁止車輛進入，並於馬太鞍溪橋遭沖毀後，即刻啟動應變機制並設立前進指揮所。

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

「馬太鞍溪橋替代道路」故障車輛未排除　縣道193線延後搶通

「馬太鞍溪橋替代道路」故障車輛未排除　縣道193線延後搶通

花蓮縣馬太鞍溪橋遭沖毀，至今仍交通受阻，繞行路線需耗時約2.5小時，公路局原定今天上午8時先搶通縣道193線，啟用「花46線－箭瑛大橋－193線－台11甲線」替代道路，繞行時間可縮短至半小時，但截至上午9時仍有故障車未排除，尚未開通。

即／水淹光復已14死34傷124失聯　台東勇消悲見一遺體

即／水淹光復已14死34傷124失聯　台東勇消悲見一遺體

馬太鞍溪橋完工將滿6年慘遭沖毀　公路局晚間再封花蓮大橋

馬太鞍溪橋完工將滿6年慘遭沖毀　公路局晚間再封花蓮大橋

馬太鞍溪橋遭沖毀　公路局急邀專家擬訂搶修策略

馬太鞍溪橋遭沖毀　公路局急邀專家擬訂搶修策略

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

