桃園市議會秋節勞軍　感謝國軍守護家園

▲桃園市軍人服務站站長房明德(站者)表示，市議會秋節勞軍，鼓舞官兵士氣。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

秋節前夕，為表達對國軍官兵長年守護國土及家園的感謝，桃園市議會24日舉辦秋節勞軍活動，由正、副議長邱奕勝、李曉鐘致贈5萬至15萬不等加菜金給陸軍第六軍團指揮部等9個軍方單位，期鼓舞官兵士氣。

邱奕勝議長表示，桃園是全國駐軍最多、軍種最齊全的城市之一，國軍不僅肩負保家衛國的重任，更時常協助地方事務：疫情期間投入消毒、防疫；農忙時協助收割；颱風豪雨來襲時更第一時間投入防救災，守護家園的身影令人敬佩。

▲正、副議長邱奕勝、李曉鐘(左六、七) 致贈加菜金給9個軍方單位。（圖／記者楊淑媛攝）

中秋佳節是家人團聚的日子，但國軍弟兄姊妹仍堅守崗位，保護市民平安，令人感謝。桃園市軍人服務站站長房明德表示，國軍平時承擔繁重的勤務，無論戰訓準備或支援地方，都相當辛勞。此次市議會特別舉辦秋節慰勞活動，不僅展現了地方對官兵的支持與關懷，更能鼓舞士氣。

市議會表示：本次出席受贈的單位共有9個，包括：陸軍第六軍團指揮部、陸軍特種作戰指揮部、陸軍航空第601旅、陸軍飛彈光電基地勤務廠、陸軍步兵第109旅、陸軍第六軍團53工兵群、憲兵指揮部桃園憲兵隊、海巡署北部分署及國防部軍事安全總隊桃園工作組。