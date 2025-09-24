　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市議會秋節勞軍　感謝國軍守護家園

▲桃園市議會秋節勞軍

▲桃園市軍人服務站站長房明德(站者)表示，市議會秋節勞軍，鼓舞官兵士氣。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

秋節前夕，為表達對國軍官兵長年守護國土及家園的感謝，桃園市議會24日舉辦秋節勞軍活動，由正、副議長邱奕勝、李曉鐘致贈5萬至15萬不等加菜金給陸軍第六軍團指揮部等9個軍方單位，期鼓舞官兵士氣。

邱奕勝議長表示，桃園是全國駐軍最多、軍種最齊全的城市之一，國軍不僅肩負保家衛國的重任，更時常協助地方事務：疫情期間投入消毒、防疫；農忙時協助收割；颱風豪雨來襲時更第一時間投入防救災，守護家園的身影令人敬佩。

▲桃園市議會秋節勞軍

▲正、副議長邱奕勝、李曉鐘(左六、七) 致贈加菜金給9個軍方單位。（圖／記者楊淑媛攝）

中秋佳節是家人團聚的日子，但國軍弟兄姊妹仍堅守崗位，保護市民平安，令人感謝。桃園市軍人服務站站長房明德表示，國軍平時承擔繁重的勤務，無論戰訓準備或支援地方，都相當辛勞。此次市議會特別舉辦秋節慰勞活動，不僅展現了地方對官兵的支持與關懷，更能鼓舞士氣。

市議會表示：本次出席受贈的單位共有9個，包括：陸軍第六軍團指揮部、陸軍特種作戰指揮部、陸軍航空第601旅、陸軍飛彈光電基地勤務廠、陸軍步兵第109旅、陸軍第六軍團53工兵群、憲兵指揮部桃園憲兵隊、海巡署北部分署及國防部軍事安全總隊桃園工作組。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

馬太鞍溪暴漲！6男1女受困屋頂　直升機驚險吊掛救出7人

光復佛祖街災民：我牽媽媽手逃命，媽媽把手撥開就往下沉了

聯外道路遭淹沒阻斷通行　高雄桃源區3里明繼續停班停課

快訊／高雄全力助花蓮！陳其邁宣布捐1個月所得　特搜隊也出動了

南投縣照顧服務員職訓班　即日起至9／30受理報名、10／7起開辦

快訊／徐榛蔚宣布開立賑災專戶　花蓮物資捐贈窗口一次看

快訊／高雄3里、台東部分地區　明天停班停課

2025「來慈湖、潮復刻」10/4登場　邀市民共享懷舊氛圍

桃園市議會秋節勞軍　感謝國軍守護家園

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

馬太鞍溪暴漲！6男1女受困屋頂　直升機驚險吊掛救出7人

光復佛祖街災民：我牽媽媽手逃命，媽媽把手撥開就往下沉了

聯外道路遭淹沒阻斷通行　高雄桃源區3里明繼續停班停課

快訊／高雄全力助花蓮！陳其邁宣布捐1個月所得　特搜隊也出動了

南投縣照顧服務員職訓班　即日起至9／30受理報名、10／7起開辦

快訊／徐榛蔚宣布開立賑災專戶　花蓮物資捐贈窗口一次看

快訊／高雄3里、台東部分地區　明天停班停課

2025「來慈湖、潮復刻」10/4登場　邀市民共享懷舊氛圍

桃園市議會秋節勞軍　感謝國軍守護家園

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

【謝謝好心人！】颱風花蓮堰塞湖溢流釀災情！民眾在垃圾堆裡救出小奶狗

地方熱門新聞

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

馬太鞍溪暴漲！6男1女受困屋頂　直升機驚險吊掛救出7人

防水閘門補助砍半！災民控「空頭支票」陳怡珍轟市府不公

即／高雄全力助花蓮！陳其邁宣布捐1個月所得

快訊／高雄3里、台東部分區　明停班停課

泥水湧入全聯員工自救　困2樓待援

馬太鞍溪橋沖毀　公路局曝替代道路方案

高雄桃源區3里明繼續停班停課

陷假交友詐騙與家人爭執　女橋上徘迴被警勸回

王怡仁攜手三企業捐400萬救護車黃偉哲感謝：守護市民安全

防水閘門補助牛步陳亭妃批效率不彰災民等嘸錢

花蓮「抱柱求生」婦人脫困了！

模擬地震火警強化校園防救災韌性崑山科大實兵演練地震火災應變

更多熱門

相關新聞

桃園市議長贈棒球裝備　助偏鄉學童築夢

桃園市議長贈棒球裝備　助偏鄉學童築夢

為改善偏遠地區學校棒球隊訓練環境，桃園市議會議長邱奕勝今日捐贈150萬元經費予大溪區仁善國小、仁和國中及觀音區新坡國小三所學校，用於購置發球機、練習球、手套、護具及選手衣物等裝備，為熱愛棒球的小選手們注入強大後援力量。

罷免公告夾帶傳單？　桃園綠營指控

罷免公告夾帶傳單？　桃園綠營指控

桃園綠營提案　要求市府大罷免「行政中立」

桃園綠營提案　要求市府大罷免「行政中立」

紐西蘭乳製品零關稅進口　民代曝價格未調降　

紐西蘭乳製品零關稅進口　民代曝價格未調降　

張善政聲援「北檢見」　藍營力挺綠批違法

張善政聲援「北檢見」　藍營力挺綠批違法

關鍵字：

桃園市議會秋節勞軍

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面