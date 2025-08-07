桃園市議長邱奕勝捐贈棒球裝備　助偏鄉學童築夢

▲桃園市議會捐贈三校棒球裝備助桃園市偏鄉學童築夢球場。（圖／桃園市議會提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

為改善偏遠地區學校棒球隊訓練環境，桃園市議會議長邱奕勝今日捐贈150萬元經費予大溪區仁善國小、仁和國中及觀音區新坡國小三所學校，用於購置發球機、練習球、手套、護具及選手衣物等裝備，為熱愛棒球的小選手們注入強大後援力量。

本次捐贈儀式由虎頭山國際青年商會擔任媒介，會長林繼誠等人也一併出席活動，並加碼邀請桃園偏鄉、弱勢學校球隊學員於8月22日免費前往觀賞職棒賽事，這是第十屆舉辦的公益看棒球，讓孩子們有機會近距離觀摩球星風采、汲取實戰經驗，立法委員邱若華、涂權吉服務處主任、桃園市議會吳進昌議員及許更生議員服務處主任、李柏坊議員服務處秘書等嘉賓，也共襄盛舉參與這場盛會。

▲▼學校除歡迎和感謝外也回贈小球員簽名紀念球。（圖／桃園市議會提供）

受贈的三所學校棒球隊，在各項賽事中表現都非常亮眼。成立24年的仁和國中棒球隊為體育班隊伍，在2023年獲得金龍盃亞軍、2024年獲季軍，展現穩定實力。仁善國小少棒隊則逾26年歷史，曾於2019年勇奪謝國城盃全國冠軍，並代表台灣出戰亞太區賽事，2025年更奪得桃園市U12選拔賽冠軍，戰績輝煌。新坡國小棒球隊開辦至今已有36年，開放給對棒球有興趣的學生參與，透過課後與寒暑假集中訓練方式練習，強調品格與生活管理，並優先照顧經濟弱勢學生，近年參與多項全國賽事，包括桃園市市長盃、雲林縣市長盃冠軍等成績斐然。

邱奕勝表示，偏鄉學校資源有限，球具與訓練設備耗損速度快，卻常因經費不足而難以汰舊換新。因此，他希望透過這次的捐贈，實質改善學校的訓練條件，讓孩子們能在更安全、更完善的環境中努力訓練、勇敢逐夢。他指出，孩子們的潛力是無限的，只要給予適當的支持與資源，他們就能茁壯成長，在各種舞台上發光發熱。這不只是棒球的希望，更是台灣的未來，每一分投入，都是對下一代最有價值的投資。