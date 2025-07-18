罷免公告夾帶傳單？桃園綠營控市府行政不中立　選委會：依法處理

▲罷免公告夾帶傳單？桃園綠營控市府行政不中立。（圖／民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

距離罷免投票日只有7天，桃園市議會民進黨團18日召開記者會抨擊，國民黨反罷奧步不斷，黨籍市議員陸續接獲各區民眾檢舉，發現罷免公告夾帶傳單等情事，嚴正譴責桃園市政府及選委會行政不中立，要求市長張善政出來面對，並已向監察院提出相關事證檢舉。

桃園市選委會表示，針對民進黨團指出有罷免公告夾帶傳單，該會正在搜集相關事證，後續也會併同相關人等一起函送檢調平台。選委會提醒，如民眾發現有里、鄰長在分送罷免公告及投票通知單作業時，有涉嫌夾帶其他文宣資料之情事，請民眾向該會檢舉，該會將依法妥處。

民進黨團記者會中，桃園市第三選區罷免罷免領銜人羅大媽指出，昨（17）日罷團提到選舉公報夾反罷免文宣發生在中壢區忠義里，並非藍營民代稱的另一個里。因接獲居民提供拍到正在塞信箱的影片，羅呼籲勿藍營民代別再抹黑。

黨團總召李宗豪表示，很多民代收到民眾檢舉後，同一時間龜山牛煦庭反罷免文宣和選舉公報一起塞在信箱裡，時間就是這麼剛好。

副總召王珮毓提到，平鎮、龍潭也出現各種選舉奧步，例如里鄰長先放選舉公報，接著再放反罷免文宣，用混淆視聽的方式，讓民眾產生錯誤連結；或在派放的同時，口頭告知民眾投下反罷免；甚至在媒體報導之後，才收到選舉公報。

幹事長許家睿表示，選舉公報夾帶反罷免文宣並不是個案，而是好幾個行政區同時發生的通案。呼籲選委會主委蘇俊賓副市長，必須要扛起責任，而不是做一些似有若無的宣導。書記長魏筠指出，17日陸續收到許多民眾投訴，桃園區中泰里也發生同樣的情形，懷疑這是系統性、組織性在進行反罷免行動，桃園六區遍地開花。

議員余信憲表示，大溪區某里長反映漏印投票通知單經報導後，區公所立即公告已發送所有投票通知單，卻又收到民眾私訊，家中約20張通知單都還沒收到？議員彭俊豪提及，許多民眾反映家裡信箱選舉公報夾反罷免文宣，有關單位應該去釐清為什麼會發生如此情況？然而，公民團體連派報都非常困難，凸顯出這次的罷免行動是一場不對等資源戰，呼籲相關單位應好好查清楚。

議員黃瓊慧表示，利用發放選舉公報夾文宣這件事不只發生在中壢區，桃園區也有社區並沒有把公報投在住戶信箱，而是放在管理室要大家自己去領取，意圖影響市民行使公民權。議員張肇良提到，龍潭則傳出由立委先發文宣，里鄰長再跟著發選舉公報。證明是有組織性地在進行反罷免宣傳且分工細緻，懂得在發生爭議後調整作法。正凸顯桃園市政府帶頭行政不中立，應嚴以譴責。