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桃園綠營提案要求市府大罷免「行政中立」　藍營轟：綠色幽默

▲桃園綠營提案要求市府大罷免「行政中立

▲桃園綠營提案要求市府大罷免「行政中立」進行表決。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會10日舉行閉幕，民進黨市議員許家睿於臨時動議提案，要求市府於罷免期間「嚴守行政中立」，經舉手表決以9：20遭多數議員否決。市議會國民黨團表示，民進黨提案人沒有法治觀念，行政中立法是明白的法律，不管有沒有提案，都必須遵守；又，民進黨從上到下搞大罷免，雙標成性的民進黨才是行政不中立的始祖。

市議會國民黨團總召林政賢指出，行政中立早已是法律明文規範，市府依法辦事，何需民進黨來「提醒」？真正踐踏行政中立的，是當年鄭文燦市長公然動用市府資源，為林智堅輔選的荒唐事有：公務車當競選交通工具、官員上班協助參拜行程、市長官邸成為選舉招待所，一張張照片鐵證如山。當時的民進黨議員全體噤聲，現在倒裝起道貌岸然的樣子，簡直可笑至極。

國民黨團更直指，中央政府與罷團一搭一唱，為了催生「大罷免」，行政院拒送解凍案、四處上演「沒錢大戲」、造謠發不出護照、說沒有手語老師、誤導租屋補貼被刪，一連串政治操作根本比八點檔還荒謬。民進黨不是不懂什麼叫行政中立，而是早就學會怎麼踩在它身上選舉。

民進黨團指出，日前桃園市長張善政於總質詢時，簽署國民黨議員林政賢所遞交反惡罷連署書，此舉引起市民譁然，包括張多次公開表達反罷免言論，甚至錄製廣播來宣傳。因此許家睿於臨時動議時提醒，提案建請大會做出決議，要求「桃園市政府於接下來的罷免活動中，務必恪守行政中立原則，專心推動市政。」直接被國民黨團反對，「行政中立」在桃園已成為最大的玩笑。

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